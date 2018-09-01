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الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 19:28 الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان | حوادث و حقوق
الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري إحالة شخصين على سجن ''الصومال''، عقب تورطهما في النصب على سيدة في مبلغ مالي مهم بواسطة ما يسمى بـ ''السماوي''.

''شوف تيفي''

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري إحالة شخصين على سجن ''الصومال''، عقب تورطهما في النصب على سيدة في مبلغ مالي مهم بواسطة ما يسمى بـ ''السماوي''.

وأوضح مصدر مطلع أن الشخصين، كانا على متن سيارة بمنطقة واد لاو، وقاما نهاية الأسبوع المنصرم، باعتراض سبيل سيدة، قبل أن يعمدا إلى النصب عليها في مبلغ مالي مهم بواسطة طريقة خداع دأب على تسميتها الشارع المغربي بـ ''السماوي''.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بشكاية من الضحية، سارعت إلى إيقافهما بتنسيق مع السلطات المحلية 

 

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