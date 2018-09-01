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عاجل..متابعة أستاذ جامعي بقانون التحرش الجنسي الجديد بطالبة بالمحمدية والقضية عندو صعيبة بزاف

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 18:24 عاجل..متابعة أستاذ جامعي بقانون التحرش الجنسي الجديد بطالبة بالمحمدية والقضية عندو صعيبة بزاف | مجتمع
عاجل..متابعة أستاذ جامعي بقانون التحرش الجنسي الجديد بطالبة بالمحمدية والقضية عندو صعيبة بزاف
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قررت يومه الخميس، متابعة الأستاذ المتهم من طرف طالبته بالتحرش الجنسي، في حالة سراح، وحددت تاريخ 8 أكتوبر

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قررت يومه الخميس، متابعة الأستاذ المتهم من طرف طالبته بالتحرش الجنسي، في حالة سراح، وحددت تاريخ 8 أكتوبر كتاريخ لعقد أولى جلسات المحاكمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأستاذ ''ج.ل''، تقررت متابعته من أجل التحرش الجنسي طبقا للفصل 501.1، وطبقا للفصل 503.1 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أن الأستاذ سيتابع في حالة سراح نظرا لتوفر ضمانات الحضور.

وأكد ذات المصدر أن المحكمة، قررت حفظ الشكاية المقدمة من الأستاذ، لعدم الجدوى من إجراء البحث بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن الطالبة الجامعية، هي زوجة محامي، وضعت بعد تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أساتذتها، شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية، الذين قاموا بتحرير محضر وأنصتوا لجميع الأطراف (الطالبة- الأستاذ الجامعي- الشهود)، وأحالوا الملف على وكيل الملك بابتدائية المحمدية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحمدية طالبة شكاية التحرش الجنسي

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