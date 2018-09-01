توقيف عصابة إجرامية ضمنها فتاة تستهدف رواد المنطقة السياحية بأكادير ﻿

أوقفت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير، يوم أمس الأربعاء، 3 أشخاص، ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة

شوف تيفي:أكادير

أوقفت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير، يوم أمس الأربعاء، 3 أشخاص، ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والضرب والجرح بالشريط السياحي للمدينة.

وجاءت عملية توقيف المشتبه بهم، بعد شكاية تقدم بها شخصان لمصالح الأمن تفيد بتعرضهما للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شابين وفتاة.

وبناءً على هذه الشكاية تحركت الفرقة السياحية وباشرت تحرياتها الميدانية التي أفضت إلى محاصرة المشتبه بهم وتوقيفهم غير بعيد عن مكان اقترافهم للفعل الجرمي، وبعد تنقيطهم تبين أن الشابين من ذوي السوابق العدلية في مثل هذه الجرائم، كما أسفرت عملية التفتيش التي خضعوا لها عن حجز بعض الأغراض الشخصية للضحيتين.

وأحيل المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.