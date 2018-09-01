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عاجل..تفاصيل جد خطيرة وصادمة حول جريمة قتل شابة بفاس

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 17:30 عاجل..تفاصيل جد خطيرة وصادمة حول جريمة قتل شابة بفاس | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جد خطيرة وصادمة حول جريمة قتل شابة بفاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشابة التي ظهرت بمقطع فيديو غارقة في بحر من الدماء، سقطت ضحية شاب، أقدم يومه الخميس، على توجيه طعنات لها بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها مباشرة بعد نقلها إلى

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشابة التي ظهرت بمقطع فيديو غارقة في بحر من الدماء، سقطت ضحية شاب، أقدم يومه الخميس، على توجيه طعنات لها بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها مباشرة بعد نقلها إلى المستشفى.

وأوضح المصدر ذاته أن تصفية حسابات كانت وراء وقوع جريمة القتل، حيث دخلت الشابة الضحية في نقاش حاد مع المتورط في هذا الفعل الإجرامي، ليقوم هذا الأخير بتوجيه طعنات قاتلة لها، أسقطتها بالشارع بحي ''لابيطا ظهر الخميس'' غارقة في بحر من الدماء.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، تناقلت مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، يوثق للحظة نقل الضحية إلى المستشفى وهي غارقة في دمائها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقطع فيديو الفعل الإجرامي المستشفى الفيسبوك حي لابيطا

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