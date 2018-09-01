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البام يسائل الحكومة بشأن تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية وأزمة التشغيل بالعرائش

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 17:17 البام يسائل الحكومة بشأن تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية وأزمة التشغيل بالعرائش | بوليتيك
البام يسائل الحكومة بشأن تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية وأزمة التشغيل بالعرائش
بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية من المغرب خاصة بالشمال في اتجاه الضفة الأوروبية، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، أمس الأربعاء، إلى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عن حزب العدالة

شوف تيفي

بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية من المغرب خاصة بالشمال في اتجاه الضفة الأوروبية، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، أمس الأربعاء، إلى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص أزمة الهجرة والتشغيل بالعرائش.

وطالبت النائبة البرلمانية، زهور الوهابي، عن حزب التراكتور، وزارة يتيم بالتعاطي مع الظاهرة بأقصى درجات التجاوب، والكشف عن برنامجها الاستعجالي لإنقاذ هؤلاء الشباب، الذين بات ''الحريك'' والتضحية بأرواحهم في عرض البحر الأبيض المتوسط، هو الخيار للجواب على سؤال اليأس الذي سيطر على نفوس أبناء إقليم العرائش.

وأكدت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن مدينة العرائش والنواحي تعيش نسبة عطالة جد مرتفعة في صفوف الشباب وقلة فرص الشغل، إن لم نقل انعدامها، مما ينعكس سلبا على واقع إدماج الشباب في الحياة العامة بهذا الإقليم، في غياب أي برامج مستعجلة للوزارة للنهوض بواقع تكوين الشباب، وغياب أي آفاق لإدماجهم مهنيا.

 

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شوف تيفي المغرب العرائش أحزاب البام الهجرة زهور الوهابي

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