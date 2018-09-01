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هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بفاس

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 17:08 هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بفاس | مجتمع
هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بفاس
أشرفت لجنة من الحجابة الملكية ، اليوم الخميس ، بالقاعة الكبرى لفاس-المدينة على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الموسم الديني لمولاي إدريس الأزهر،

''شوف تيفي''

أشرفت لجنة من الحجابة الملكية ، اليوم الخميس ، بالقاعة الكبرى لفاس-المدينة على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الموسم الديني لمولاي إدريس الأزهر، مؤسس العاصمة الروحية للمملكة.

وقدمت اللجنة برئاسة محمد سعد الدين السميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية مساعدات عينية للمستفيدين من ساكنة مدينة فاس، وهم أسر معوزة وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة ومن ذوي إعاقة، فضلا عن نظارات طبية لفائدة أطفال يتامى أو منحدرين من عائلات محتاجة.

وخلال هذا الحفل، رفع الحاضرون أكف الضراعة بأن يحفظ الله الملك محمد السادس ويقر عينيه بولي العهد الأمير مولاي الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما توجه الحضور إلى الباري تعالى بالدعاء بالرحمة والغفران للملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

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