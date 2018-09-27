عاجل..فيديو يهز المغاربة ..قتل فتاة شابة بفاس وولاد الدرب هزوها بدمياتها باش يعتقوها ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة وقوع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، تلقت طعنات بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة وقوع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، تلقت طعنات بواسطة سلاح أبيض.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت اليوم بحي لابيطا بمدينة فاس، حيت تلقت شابة في عقدها الثاني طعنات دون أن يتم الكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته أربعين ثانية، لحظة قيام مجموعة من الشبان بنقل الشابة وهي غارقة في بحر من الدماء نتيجة تلقيها لعدد من الطعنات، وهو ما جعل آلاف المغاربة يتفاعلون معبرين عن صدمتهم الشديدة بسبب مضمونه الصادم.