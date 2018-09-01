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سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه | مجتمع

سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه

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سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 16:38 سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه | مجتمع
سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه
أوقفت مصالح الدرك الملكي قبل قليل النائب الأول لرئيس جماعة ''تارسواط'' التابعة للدائرة الجبلية لتافراوت إقليم تيزنيت وذلك للتحقيق معه في أحد الملفات المتعلقة بتزوير وثيقة إدارية.

شوف تيفي:تافراوت

أوقفت مصالح الدرك الملكي قبل قليل النائب الأول لرئيس جماعة ''تارسواط'' التابعة للدائرة الجبلية لتافراوت إقليم تيزنيت وذلك للتحقيق معه في أحد الملفات المتعلقة بتزوير وثيقة إدارية.

وأكد مصدر مطلع من داخل الجماعة لقناة ''شوف تيفي''، عن كون النائب الموقوف ينتمي لحزب الأحرار، ولفريق الأغلبية المعارضة للرئيس، حيث كان يشتغل كموظف بجماعة ''ترسواط'' بقسم الحالة المدنية، قبل أن يحال على التقاعد، ويدخل غمار الانتخابات ويتمكن من الدخول لمجلس الجماعة.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي''، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بالجماعة للتدقيق في مجموعة من الملفات ليتم رصد عقدين للإزدياد يحملان نفس الرقم التسلسلي لشخصين مختلفين يشتبه أن النائب هو من قام بتحريرهما آنذاك حينما كان يشتغل كموظف ليتم إشعار النيابة العامة بالأمر والتي أعطت أوامرها لعناصر الدرك الملكي لتوقيف المعني بالأمر للاستماع له في محضر رسمي وتعميق البحث معه حول حيثيات القضية.

وأضاف ذات المصدر، ان توقيف العضو الجماعي يدخل ضمن أجندة تصفية حسابات سياسية نظرا للاحتقان والتوتر الذي يعرفه مجلس جماعة ترسواط، إذ سبق وأن أقدم عدد من الأعضاء على محاولة الانقلاب على الرئيس المنتمي لحزب الأحرار، وذلك باللجوء لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي، 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وتقديم ملتمس إقالة الرئيس طبقا لهذه المادة، غير أن النصاب القانوني لم يكتمل نتيجة انسحاب أعضاء من لائحة المعارضين للرئيس يقول ذات المصدر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ترسواط إقليم تيزنيت سكوب توقيف نائب رئيس جماعة الدرك الملكي التزوير

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