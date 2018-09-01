بنشمــاش يدعو إلى إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي ﻿

دعا عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، إلى إحداث (المجلس الوطني للحوار الاجتماعي) يُعهد إليه مهمة الانكباب على القضايا الاجتماعية وتتبع الملفات ذات

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دعا عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، إلى إحداث (المجلس الوطني للحوار الاجتماعي) يُعهد إليه مهمة الانكباب على القضايا الاجتماعية وتتبع الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، وتحديد الأولويات الواجب التداول والبث فيها في جولات الحوار الاجتماعي.

وأكدت مصادر مقربة من بنشماش، أن الأخير عقد، أخيرا، لقاء تواصليا مع زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مُخاريق، تركز حول الدخول الاجتماعي وضرورة الانكباب على معالجة الملفات الاجتماعية المستعجلة، لنزع فتيل التوتر الاجتماعي القائم.

وقالت المصادر نفسها، إن بنشماش أطلع زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل على مضامين مقترح الحزب المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن لقاءات مرتقبة سيُجريها رئيس مجلس المستشارين مع زعماء المركزيات الأخرى، في الساعات القليلة المقبلة، على رأسهم زعيم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتندرج لقاءات بنشماش مع قيادات المركزيات النقابية، في سياق اهتمام الحزب بالمسألة الاجتماعية، وفي إطار تنزيل مضامين خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2018، خاصة في ما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي الذي دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة الإسراع بإنجاحه، في أفق بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام ، كما جاء في خطاب العرش.

ويسعى حزب الأصالة والمعاصرة تحت قيادة بنشماش، إلى إخراج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة، وإحداث دينامية جديدة في العلاقة التي تجمع الفرقاء الاجتماعيين بالحكومة، علما أن الحوار الاجتماعي معطل منذ سبع سنوات.