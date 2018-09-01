امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ﻿

أعلن السعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية، يومه الخميس، عن ترشح كل من امحند العنصر الأمين العام للحزب المنتهية ولايته ومصطفى أسلالو عضو المكتب السياسي،

''شوف تيفي''

أعلن السعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية، يومه الخميس، عن ترشح كل من امحند العنصر الأمين العام للحزب المنتهية ولايته ومصطفى أسلالو عضو المكتب السياسي، لمنصب الأمين العام للحزب.

وحسب بلاغ للجنة التحضيرية للمؤتمر، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإنه وبعد استيفاء الوقت المحدد لوضع الترشيحات، يومه الخميس 27 شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشر زوالا، توصلت اللجنة التحضيرية بترشيحين اثنين يتعلقان بالسيدين مصطفى اسلالو وامحند العنصر.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية، السعيد أمسكان، كان قد أعلن بصفته رئيسا للمؤتمر عن فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام للحزب، ابتداء من يوم الجمعة الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا، وإلى غاية 27 شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.