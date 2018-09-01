 القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية | بوليتيك

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية

الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان

المغربيات من أجمل نساء العالم..وهذه هي الرتبة ديالهم | مجتمع

المغربيات من أجمل نساء العالم..وهذه هي الرتبة ديالهم

استياء عــارم من تدبير شركة فكتاليا الإسبانية للنقل الحضري بالناظور وبامي بالجهة في قفص الاتهام | بوليتيك

استياء عــارم من تدبير شركة ''فكتاليا'' الإسبانية للنقل الحضري بالناظور و''بامي'' بالجهة في قفص

صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء

التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية | بوليتيك

التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات

عاجل..جريمة قتل وسط سوق أسبوعي بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل وسط سوق أسبوعي بإقليم شيشاوة

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال | مجتمع

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 15:25 القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية
عبر محمد أوجار عضو المكتب السياسي للأحرار عن استغرابه الكبير كحقوقي من حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي الذي مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية بخصوص قضايا

شوف تيفي

 عبر محمد أوجار عضو المكتب السياسي للأحرار عن استغرابه الكبير كحقوقي من حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي الذي مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية بخصوص قضايا وأسئلة راهنة أمام شباب الحزب خلال انعقاد تجمع الشباب في دورته الثانية بمراكش.

وأكد أن الثقافة الديمقراطية تقوم على مبادئ وقيم في مقدمتها احترام الحق في الاختلاف، وتساءل ما الذي يبرر شراسة وحدة هذه الهجمة على قيادي في حزب حليف؟ مضيفا "ألم يعد ممكنا في بلدنا بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر".


وفي هــذا السيــاق "فإذا كان هذا الأسلوب من أشكال الترهيب والوصاية يستهدف عضوا قياديا في حزب حليف فماذا بقي للمواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له؟" مردفا "إن ما تقدم يدعو إلى الخوف والقلق على مستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا والتي لن تقبل أي تراجع عن المكتسبات..خاصة وأن مراحل الانتقال الديمقراطي تستدعي التحلي بمبادئ الديمقراطية و في مقدمتها الحق في الاختلاف وإنضاج وتوسيع هوامش تعددية التعبير والفكر".

 مذكرا بحرصه الكامل من موقعه السابق كوزير لحقوق الإنسان في "دفاعه المستميت عن هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية في التعبير عن آرائه وأفكاره وقياداته في لحظات عصيبة رغم اختلافه الكبير مع قناعاتهم، وهذا ليس منا ولا يحق أن يكون ولكنه واجب من منطلق إيمانه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان".

 وأضاف محمد أوجار أن التجمع الوطني للأحرار "ظل على الدوام حزبا يؤمن بالاختلاف ووفيا لشركائه ومتسامحا مع كل الفاعلين في الحكومة وخارجها إيمانا منه بضرورة صون وترسيخ الاختيار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان ببلادنا والحفاظ على مناخ عمل يسمح بالارتقاء بكل أوراش التنمية وخدمة المواطن والولاء للوطن".

 وختم أوجار بالقول إن التجمع الوطني للأحرار لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء ولن يتردد في مواجهة كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة"، واسترسل "إن التجمع الوطني للأحرار سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية معبئا كل طاقاته لترجمة التوجهات السامية التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيّ المغرب التجمع الوطني للأحرار وزير العدل محمد أورجار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية | بوليتيك

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

استياء عــارم من تدبير شركة فكتاليا الإسبانية للنقل الحضري بالناظور وبامي بالجهة في قفص الاتهام | بوليتيك

استياء عــارم من تدبير شركة ''فكتاليا'' الإسبانية للنقل الحضري بالناظور و''بامي'' بالجهة في قفص الاتهام

التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية | بوليتيك

التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي | بوليتيك

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : ''هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لشقيق الناجي الوحيد من حادث قرطاس البحرية بالمضيق..خويا مليوح فالسبيطار وكان بغا يمشي غير يخدم علينا فاسبانيا..بغينا الملك ياخد لينا حقنا | بــووز
منذ 40 دقيقة

أول تصريح لشقيق الناجي الوحيد من حادث قرطاس البحرية بالمضيق..خويا مليوح فالسبيطار وكان بغا يمشي غير يخدم علينا فاسبانيا..بغينا الملك ياخد لينا حقنا

والد الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق يوجه نداء للملك محمد السادس..ها علاش بنتي خرجات و بغات تحرك لاسبانيا | بــووز

والد الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق يوجه نداء للملك محمد السادس..ها علاش بنتي خرجات و بغات تحرك لاسبانيا

بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق من قلب منزلها..بنتي ضحات بحياتها باش تنقدني من الفقر وهاشنو قالت ليا قبل متخرج | بــووز

بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق من قلب منزلها..بنتي ضحات بحياتها باش تنقدني من الفقر وهاشنو قالت ليا قبل متخرج

بعد إفراغهم بالقوة..ساكنة كاريان الواسطي فكازا تُفجــرها..جــاو عندنا جماعات مجهولة و فرقو علينا منشورات باش نديرو اللجوء لاسبانيا بهاذ المقابل | بــووز

بعد إفراغهم بالقوة..ساكنة كاريان الواسطي فكازا تُفجــرها..جــاو عندنا جماعات مجهولة و فرقو علينا منشورات باش نديرو اللجوء لاسبانيا بهاذ المقابل

﻿

آخر المستجدات

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

امحند العنصر ومصطفى أسلالو يترشحان لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

القضية شعـــلات.. بعد أخنوش.. الوزيـر التجمعي محمد أوجـــار يــرُد على حزب العدالة والتنمية

الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بعصابة السماوي بضواحي تطوان

المغربيات من أجمل نساء العالم..وهذه هي الرتبة ديالهم | مجتمع

المغربيات من أجمل نساء العالم..وهذه هي الرتبة ديالهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.