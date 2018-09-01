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استياء عــارم من تدبير شركة ''فكتاليا'' الإسبانية للنقل الحضري بالناظور و''بامي'' بالجهة في قفص الاتهام

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 13:10 استياء عــارم من تدبير شركة فكتاليا الإسبانية للنقل الحضري بالناظور وبامي بالجهة في قفص الاتهام | بوليتيك
استياء عــارم من تدبير شركة ''فكتاليا'' الإسبانية للنقل الحضري بالناظور و''بامي'' بالجهة في قفص الاتهام
يعاني قطاع النقل الحضري للحافلات بمدينة الناظور، منذ السابع عشر من شهر شتنبرالحالي، الويلات من طرف المواطنين كما يعيش على وقع إضرابات مستخدمي شركة ''فكتاليا'' الإسبانية عن العمل من أجل المطالبة

شوف تيفي

يعاني قطاع النقل الحضري للحافلات بمدينة الناظور، منذ السابع عشر من شهر شتنبرالحالي، الويلات من طرف المواطنين كما يعيش على وقع إضرابات مستخدمي شركة ''فكتاليا'' الإسبانية عن العمل من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم و بحقوقهم المشروعة، التي أجهزت عليها الشركة الإسبانية منذ بداية اشتغالها بمدينة الناظور في شهر يونيو من هذه السنة .

وحسب مصـــادر ''شوف تيفي'' فيُـــطالب العمال المضربون بحقهم في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بالأجور والتعويض عن العمل أيام الأعياد و احترام مدونة الشغل، ومعظم العمال يشتكون من سوء المعاملة من طرف الشركة الجديدة وهضمها لحقوقهم المكفولة بحكم قانون الشغل، وما يحز في نفوسهم كون الطرف الثاني المساهم في الشركة الإسبانية رجل أعمال مغربي من المنطقة الشرقية (م.ل) نائب رئيس الجهة الشرقية عن حزب ''الجرار''، الذي يملك كذلك شركة ''فوغال'' التي تسير النقل الحضري بمدينتي تازة و بركان، على حد تعبير المصادر.

وأضــــافت ذات المصادر أن شركة ''فكتاليا'' استهلت استغلالها للنقل الحضري بمدينة الناظور بطرد ما يناهز 20 مستخدما دون وجه حق، مما جعل الشركة تخلق أجواء مشحونة وملتهبة بأوساط عمال النقل الحضري بالمدينة، وتضرب بعرض الحائط الاستقرار الاجتماعي الذي شهدته المدينة خلال فترة تسيير الشركة السابقة التي تم وضع نهاية لنشاطها في ظروف ما، تؤكد المصادر المحلية.

واستلمت ''فيكتاليا'' قطاع النقل الحضري بمدينة الناظور ذات الأهمية البالغة كمدينة كبرى في شهر يونيو المنصرم، على وقع طرد العمال وعدم احترام قانون الشغل المغربي، رغم وجود شريك مغربي كان الأجدر به أن يكون أول مدافع عن السلم الاجتماعي من بوابة احترام حقوق العمال.

ويُـــعد تسليم قطاع النقل الحضري الجماعي ذي الحساسية البالغة، إلى شركة صغيرة بدون تجربة يعد مجازفة غير محسوبة العواقب، إذ عوض حلحلة مشاكل هذا القطاع الحيوي لن تزيده إلا تأزما مثل ما يحصل بالناظور، والتخوف القادم على مدينة آسفي التي سلمت هي الأخرى لنفس الشركة لتنضاف إلى مدينة الناظور.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شركة النقل الناظور فكتاليا النقل العمومي

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