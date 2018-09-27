 صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء ﻿
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صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 13:06 صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء | حوادث و حقوق
صاحب ملهى ليلي يـستغل مساحة شاسعة من أرض الدولة بعين الذئـاب بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق لاحتلال أحد أرباب الملاهي الليلية الشهيرة بعين الذئاب بالدار البيضاء للملك العمومي وذلك بعد استغلال مساحة كبيرة تطُـــل على البحر وبشكل عشوائــي .

شوف تيفي

 توصلت "شوف تيفي" بصور توثق لاحتلال أحد أرباب الملاهي الليلية الشهيرة بعين الذئاب بالدار البيضاء للملك العمومي وذلك بعد استغلال مساحة كبيرة تطُـــل على البحر وبشكل عشوائــي .

 وحسب مصادر "شوف تيفي" فالملهى الليلي المشار إليه يستغل صاحبه مساحة تناهز 1000 متر، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن غياب مراقبة مجلس المدينة وصمت السلطات المحلية ولجان المراقبة. ..

 وزادت المصادر ذاتها أن مدير أمن الملهى ذاته دخل في صراع وهو تحت تأثير الكحول ، مع بعض العناصر التي تشتغل داخل الملهى خلال الأيــام الأخيرة ، وهدد بفضح صاحب المشروع واستغلاله لمساحة من الأرض بطريقة غير قانونية ، وتفوه بأسماء لها علاقة بالموضوع من المحتمل أنها تتلقى أموالا وهو الوسيط في العملية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغربعين الذئابملهى ليلي

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