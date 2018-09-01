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التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 13:02 التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية | بوليتيك
التقدم والاشتراكية ينتقد أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب بين مكونات الأغلبية الحكومية
عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي، خاصة مع التطورات الخطيرة التي باتت تشهدها هذه الظاهرة.

شوف تيفي

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة لظاهرة الهجرة غير القانونية والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي، خاصة مع التطورات الخطيرة التي باتت تشهدها هذه الظاهرة.

جاء ذلك في بلاغ للحزب صدر أول أمس الثلاثاء، بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب، خلال مدارسة الأوضاع المعيشية والأمنية وما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان، يتعين معها التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر الحزب في بلاغه أن ما يقع من انفلاتات على أرض الواقع، ومن خلال الشبكات الاجتماعية، كونه يحمل إشارات سلبية من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل، حيث ربط الحزب بين تنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي وبين الأجواء السلبية السائدة، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي، خاصة مع غياب مبادرات عمومية إصلاحية فاعلة قادرة على الاحتواء، لاسيما في قضايا التعليم والشغل والصحة، لتحسين أوضاع الوطن والمواطنين.

وفي إشارة منه إلى التوتر الحاصل بين حزب الحمامة والمصباح، على خلفية تصريحات الطالبي العلمي، والتي هاجم فيها العدالة والتنمية، دعا حزب الكتاب أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى تغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب، ما من شأنه تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج.

وأشار البلاغ إلى أن انعقاد اللجنة المركزية للحزب، سيتم يوم 27 أكتوبرالمقبل، لطرح البدائل الكفيلة بتجاوز الاختلالات وتقويم مسار الإصلاح، في أفق تفعيل حقيقي لمضامين الدستور، وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش، من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح.

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