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بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 12:15 بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال | مجتمع
بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال
بسبب تزايد العنوسة في صفوف النساء بالصين، تم افتتاح العديد من المحلات التي تعمل على إنهاء الضغوط النفسية على العازبات في أكبر بلاد بالعالم من حيث نسبة السكان، وذلك من خلال توفير أزواج مقابل مبالغ

"شوف تيفي"

بسبب تزايد العنوسة في صفوف النساء بالصين، تم افتتاح العديد من المحلات التي تعمل على إنهاء الضغوط النفسية على العازبات في أكبر بلاد بالعالم من حيث نسبة السكان، وذلك من خلال توفير أزواج مقابل مبالغ مالية مهمة.

وحسب ما كشف عنه موقع "واشنطن بوست" خلال الأسبوع الجاري فإن "متاجر الحب" يمكن أن توفر حلاً مريحاً للنساء الباحثات عن زوج، حيث تلقى محاضرات عن كيفية إيجاد الرجل المناسب، وتعمل على التوفيق بينها، في ظاهرة تهدف إلى القضاء على العزوبية، سرعان ما تحولت إلى "بزنس" بملايين الدولارات في الصين.

وأوضح الموقع الأمريكي أن أحد مديري أندية التعارف أو "متاجر الحب"، ويدعى إيريك، قال له: "إنه يلقي مثل هذه المحاضرات منذ أكثر من 10 سنوات"، مضيفا أن نادي التعارف بالصين يتقاضى نحو 800 دولار شهرياً مقابل المحاضرات والعثور على أزواج.

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المغرب شوف تيفي النساء واشنطن بوست مبالغ مالية الصين

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