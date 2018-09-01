نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : ''هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي'' ﻿

في إطار تداعيات بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمرتبط بالأزمة المفتعلة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وفي خروج جديد ومثير لرئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا

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في إطار تداعيات بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمرتبط بالأزمة المفتعلة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وفي خروج جديد ومثير لرئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنطيرة عبرت ياسمين لمغور عن استغرابها الشديد للمدى الذي اتخذته هذه الأزمة المفتعلة وتساءلت :

''أهكذا تتفهم قيادة العدالة والتنمية الخطب الملكية السامية الداعية إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع للشباب في المشهد السياسي؟ وهل بمثل هذه التصرفات السلبية سنشجع الشباب على الإقبال على السياسة؟''.

وعبرت عن تخوفها الشديد من نزوعات الهيمنة لدى قيادة العدالة وتسلطها وقمعها لكل الأصوات التي تخالفها الرأي، حيث قالت : '' لا أتفهم كيف يمكن التهجم على القيادي في حزبنا الطالبي العلمي لمجرد أنه عبر عن رأيه في لقاء حزبي حول نموذج تنموي أبان عن فشله؟ وهل التداول والحديث في القضايا الاقتصادية الدولية في لقاء شبيبي أصبح جريمة؟ أم يحتاج إلى أخذ إذن مسبق من قيادة العدالة والتنمية؟ ولماذا لم تقم قيادة الأحرار بنفس ردود الفعل إذا تعلق الأمر بالتهجم على رموزها في الكثير من المناسبات؟''.

وزادت قائلة : ''الجواب بسيط هو أن الأحرار انتقلوا منذ إصدار مسار الثقة من القول إلى الفعل، وأن المشادة الكلامية والخرجات غير المسؤولة لا تدل إلا على الفراغ الفكري والتنظيمي والسياسي المهيمن حاليا على قيادة العدالة والتنمية''.