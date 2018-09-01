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العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب ''السنبلة'' و''أوزين'' اسم يروج في الكواليس

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 11:31 العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب السنبلة وأوزين اسم يروج في الكواليس | بوليتيك
العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب ''السنبلة'' و''أوزين'' اسم يروج في الكواليس
علمــت ''شــوف تيفي'' من مصــادرها أن ''امحنـد العنصر'' الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لم يُــقدم ترشحه لولاية أخرى، لحدود اللحظة، علــما أن الساعة 12 من ظهر اليوم هي آخر أجل لتقديم الترشيحات .

شوف تيفي

علمــت ''شــوف تيفي'' من مصــادرها أن ''امحنـد العنصر'' الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لم يُــقدم ترشحه لولاية أخرى، لحدود اللحظة، علــما أن الساعة 12 من ظهر اليوم هي آخر أجل لتقديم الترشيحات .

ويروج في الكواليــس أن هذا التأخيرالمثير من طرف ''العنصر'' في تقديم ترشيحه، قد يكون خطة سياسية للدفع بـ''محمد أوزين'' وتمهيد الطريق له لـــيتربع على كرسي الأمانة العامة للحزب، ولاسيمــا أن هذا الاخير يلزم الصمت وحضر صــامتا إلى جانب المرأة الحديدية ''حليمة العسالي'' ، خلال الندوة الصحفية الأخيرة للحزب .

يُــــشار أن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد ترشيحه ''شفهيا'' لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة، وذلك بعد انتهاء الندوة الصحفية التي عقدت يوم الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط، ولم تُعلن اللجنة التحضيرية توصلها بأي طلب ترشيح غير مصطفى أسلالو .

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شوف تيفي المغرب الحركة الشعبية اوزين الحزب

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