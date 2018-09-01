وأخيرا..أقراص لعلاج مرض ''السيدا'' ﻿

كشفت تجربتان أوليتان أن الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز) قد يستطيعون يوما ما التغلب على الفيروس بضخ أجسام مضادة للفيروس في أجسامهم مرتين في السنة بدلا من تناول

''شوف تيفي''

كشفت تجربتان أوليتان أن الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز) قد يستطيعون يوما ما التغلب على الفيروس بضخ أجسام مضادة للفيروس في أجسامهم مرتين في السنة بدلا من تناول أقراص مضادة للفيروس يوميا.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' يومه الخميس، فقد كان عدد المشاركين في التجربتين محدودا ''تسعة في التجربة الأولى وسبعة في الثانية'' كما تظهر التجربتان أن الأجسام المضادة للفيروس تملك إمكانات لكنهما لا تؤكدان أنها فعالة بالفعل، ولابد من إجراء تجارب أوسع نطاقا وأطول مدة لمعرفة إن كان هذا العلاج الجديد آمنا وفعالا، وحتى في هذه الحالة فقد يستغرق الأمر أعواما قبل طرح دواء جديد في الأسواق.

وأضافت الوكالة الروسية أن الفكرة مثيرة لأن الأقراص اليومية التي تمثل حجر الأساس في علاج الفيروس تتطلب التزاما مدى الحياة، وتتوقف فاعلية هذه الأقراص عندما يتوقف المرضى عن تناولها وقد يحدث ذلك عندما لا تكون الأدوية متاحة أو عندما يصعب تحمل كلفتها أو عندما تسبب أعراضا جانبية خطيرة، وقال الطبيب ميشيل نوسنزفيج كبير الباحثين في الدراستين وهو باحث في معهد هاورد هيوز الطبي في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك ''إذا تمخضت التجربة الأطول بالأجسام المضادة المعدلة عن النتائج المرجوة فيمكن عندئذ إعطاؤها (للمرضى) كل ستة أو تسعة أشهر''.