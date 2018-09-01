الحكم على 4 طلبة قاعديين بجامعة ابن زهر ب 80 سجنا نافذة ﻿

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير أمس الأربعاء، بإدانة أربعة طلبة يدرسون بجامعة ابن زهر ب 80 سنة سجنا نافذة وذلك على إثر محاولة قتل أحد الطلبة والهجوم عليه بالأسلحة البيضاء بمقهى

شوف تيفي:أكادير

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير أمس الأربعاء، بإدانة أربعة طلبة يدرسون بجامعة ابن زهر ب 80 سنة سجنا نافذة وذلك على إثر محاولة قتل أحد الطلبة والهجوم عليه بالأسلحة البيضاء بمقهى بحي السلام سنة 2017.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن النيابة العامة كيفت الأفعال المرتكبة من طرف المشتبه بهم الأربعة المنتمين لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي ، وأصدرت حكمها بإدانة كل واحد منهم ب 20 سنة سجنا نافذة أي ما مجموعه 80 سنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017 حينما أقدم المشتبه بهم الأربعة بالاعتداء على طالب جامعي ينحدر من إقليم زاكورة، وذلك بعد الهجوم عليه حينما كان جالسا بإحدى المقاهي بحي السلام بمقربة من جامعة ابن زهر بواسطة السيوف و"الزبارات" ، وانهالوا عليه بالضرب والرفس بواسطة الأسلحة البيضاء، متسببين له في جروح جد خطيرة وغائرة عجلت بنقله في حالة غيبوبة تامة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وبعد عرضه على الفحص تبين أنه أصيب بثقب في إحدى رئتيه وكسور عديدة بمختلف أنحاء جسمه جعلته بين الحياة والموت.

وفور صدور هذا الحكم أصدر فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بلاغا نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستنكر فيه الأحكام الصادرة في حق الطلبة الأربعة، معتبرا إياها بالقاسية والمجحفة، وسابقة من نوعها في تاريخ الحركة الطلابية.