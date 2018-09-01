عاجل..جريمة قتل بشعة تهز مدينة ورزازات ﻿

اهتز حي وادي الذهب بمدينة ورزازات، يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، وجه له صاحب محل تجاري، طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

اهتز حي وادي الذهب بمدينة ورزازات، يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، وجه له صاحب محل تجاري، طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصدر محلي فإن الشاب الهالك، هاجم المحل التجاري من أجل السرقة، ما دفع بصاحبه إلى الدفاع عن نفسه، ليقوم بتوجيه طعنة قاتلة للشاب على مستوى الصدر، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، حيث أوقفت صاحب المحل، بينما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.



