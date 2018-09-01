أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط ﻿

أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، خلال الأسبوع الجاري، عن فتحه لتحقيق بشأن مغني راب مغمور اشتهر مؤخرل على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيله لأغنية مصورة تحمل عنوان ''اشنقوا البيض''.

"شوف تيفي"

أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، خلال الأسبوع الجاري، عن فتحه لتحقيق بشأن مغني راب مغمور اشتهر مؤخرل على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيله لأغنية مصورة تحمل عنوان ''اشنقوا البيض''.

وحسب ما كشفت عنه سائل إعلام فرنسية فقد أصبح نيك كونراد أكبر موضوع تم التحدث عليه في فرنسا بعدما ندد سياسيون من كل الأطياف بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأغنية يظهر بها رجل أسود البشرة وهو يغني خلال تجوله ليلا بإحدى ضواحي باريس، وتضم الأغنية مشهدا يشهر فيه مسدسا على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يشبعه ضربا، وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.

وأبرزت ذات المصادر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، دخل على الخط، وقال على تويتر ''أندد تماما بهذه الكلمات الوضيعة وهذا الهجوم الشائن''.