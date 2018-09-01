 أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال | مجتمع

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي | بوليتيك

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : ''هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي''

الملك يدعو إلى جعل الكفاءات والطاقات النسوية الإفريقية في خدمة تنمية القارة | بوليتيك

الملك يدعو إلى جعل الكفاءات والطاقات النسوية الإفريقية في خدمة تنمية القارة

العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب السنبلة وأوزين اسم يروج في الكواليس | بوليتيك

العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب ''السنبلة'' و''أوزين'' اسم يروج في الكواليس

وأخيرا..أقراص لعلاج مرض السيدا | مجتمع

وأخيرا..أقراص لعلاج مرض ''السيدا''

الحكم على 4 طلبة قاعديين بجامعة ابن زهر ب 80 سجنا نافذة | حوادث و حقوق

الحكم على 4 طلبة قاعديين بجامعة ابن زهر ب 80 سجنا نافذة

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز مدينة ورزازات | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز مدينة ورزازات

بوريطة: اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة ينبغي أن يكون بداية لعهد جديد | بوليتيك

بوريطة: اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة ينبغي أن يكون بداية لعهد جديد

أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط | دولي

أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 10:43 أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط | دولي
أغنية عنصرية تثير الجدل في فرنسا والمدعي العام يدخل على الخط
أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، خلال الأسبوع الجاري، عن فتحه لتحقيق بشأن مغني راب مغمور اشتهر مؤخرل على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيله لأغنية مصورة تحمل عنوان ''اشنقوا البيض''.

"شوف تيفي"

أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، خلال الأسبوع الجاري، عن فتحه لتحقيق بشأن مغني راب مغمور اشتهر مؤخرل على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيله لأغنية مصورة تحمل عنوان ''اشنقوا البيض''.

وحسب ما كشفت عنه سائل إعلام فرنسية فقد أصبح نيك كونراد أكبر موضوع تم التحدث عليه في فرنسا بعدما ندد سياسيون من كل الأطياف بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأغنية يظهر بها رجل أسود البشرة وهو يغني خلال تجوله ليلا بإحدى ضواحي باريس، وتضم الأغنية مشهدا يشهر فيه مسدسا على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يشبعه ضربا، وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.

وأبرزت ذات المصادر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، دخل على الخط، وقال على تويتر ''أندد تماما بهذه الكلمات الوضيعة وهذا الهجوم الشائن''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الداخلية وزير أغنية الأطفال الكراهية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..مواجهات بالقدس بين فلسطينيين وإسرائيليين..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..مواجهات بالقدس بين فلسطينيين وإسرائيليين..وهذه هي الحصيلة

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

بالفيديو: أردوغان يغادر القاعة خلال كلمة ترامب.. وتوضيح تركي يقول إنه انتقل ببساطة إلى غرفة أخرى من أجل التحضير لكلمته المبرمجة مباشرة بعد ترامب | دولي

بالفيديو: أردوغان يغادر القاعة خلال كلمة ترامب.. وتوضيح تركي يقول إنه انتقل ببساطة إلى غرفة أخرى من أجل التحضير لكلمته المبرمجة مباشرة بعد ترامب

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها | دولي

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كريمة غيت:خســرت بزاف ديال الفلوس على بنت لفشوش باش نْبين المغرب زوين | بــووز
منذ 8 دقائق

كريمة غيت:خســرت بزاف ديال الفلوس على بنت لفشوش باش نْبين المغرب زوين

فــركوس و الهجرة السرية..خاص الشباب المغاربة يبعدو من الفايسبوك | بــووز

فــركوس و الهجرة السرية..خاص الشباب المغاربة يبعدو من الفايسبوك

نداء جد مؤثر لأب طفل تزاد بالشفة الأرنبية بالبيضاء..عاونوني ندير العملية لولدي باش يضحك بحال الدراري | حالة خاصة

نداء جد مؤثر لأب طفل تزاد بالشفة الأرنبية بالبيضاء..عاونوني ندير العملية لولدي باش يضحك بحال الدراري

شوفو شحال ديال الفلوس كتربح آبل من أجهزة آيفون | قنوات أخرى

شوفو شحال ديال الفلوس كتربح آبل من أجهزة آيفون

﻿

آخر المستجدات

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال | مجتمع
منذ 2 دقائق

بسبب العنوسة في الصين..نساء يدفعن الأموال للزواج بالرجال

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي | بوليتيك

نـــــايضة.. رئيسة الشبيبة التجمعية لجهة الرباط : ''هجمة العدالة والتنمية على التجمع إرهاب سياسي''

الملك يدعو إلى جعل الكفاءات والطاقات النسوية الإفريقية في خدمة تنمية القارة | بوليتيك

الملك يدعو إلى جعل الكفاءات والطاقات النسوية الإفريقية في خدمة تنمية القارة

العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب السنبلة وأوزين اسم يروج في الكواليس | بوليتيك

العنصــــر لـم يُـقدم ترشيحه لسباق الأمانة العامة لحزب ''السنبلة'' و''أوزين'' اسم يروج في الكواليس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.