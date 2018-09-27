مصرع شخصين في حادثة سير مميتة بتارودانت ''صور'' ﻿

وقعت حادثة سير مميتة ليلة أمس الأربعاء صبيحة اليوم الخميس بالطريق الرابطة بين جماعة ''سيدي بورجا'' و ''أولاد مسعود'' جماعة افريجة إقليم تيزنيت، وذلك بعد اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل 3 أشخاص

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وقعت حادثة سير مميتة ليلة أمس الأربعاء صبيحة اليوم الخميس بالطريق الرابطة بين جماعة ''سيدي بورجا'' و ''أولاد مسعود'' جماعة افريجة إقليم تيزنيت، وذلك بعد اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل 3 أشخاص وشاحنة كبيرة نتج عنها مصرع شخصين .

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء صبيحة اليوم، وناتجة عن السرعة المفرطة، وعدم احترام قانون السير، ما أدى إلى فقدان سائق الشاحنة التابعة لإحدى تعاونيات إنتاج الحليب ومشتقاته سيطرته على مقود القيادة، ليصطدم بسيارة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس كانت هي الأخرى تسير بسرعة مفرطة، ما خلف مصرع شخص على الفور، فيما أصيب شخص ثانٍ بجروح جد خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى الإقليمي لتارودانت، غير أن حالته الحرجة عجلت بوفاته وهو في طريق المستشفى، ولحسن الحظ نجت طفلة صغيرة كانت داخل السيارة من الحادث بأعجوبة.

هذا، واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات وظروف الحادث، وكذا توقيف سائق الشاحنة وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه وتحديد مدى مسؤوليته القانونية في الحادثة، بينما نقلت جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة.



