عاجل..مواجهات بالقدس بين فلسطينيين وإسرائيليين..وهذه هي الحصيلة ﻿

أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين يومه الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحافيان، خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية .

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أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين يومه الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحافيان، خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية .

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال .

وأشارت الوكالة إلى أن شبانا فلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، تصدوا صباح اليوم ، لمجموعة من المستوطنين، ومنعوهم من ممارسة عربداتهم، وصلواتهم التلمودية أمام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر "المجلس".