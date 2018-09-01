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جد خطير.. شوفو شنو دارو ثلاثة خليجيين في حالة غير طبيعية بمراكش

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 09:21 جد خطير.. شوفو شنو دارو ثلاثة خليجيين في حالة غير طبيعية بمراكش | حوادث و حقوق
جد خطير.. شوفو شنو دارو ثلاثة خليجيين في حالة غير طبيعية بمراكش
شهد شارع عبد الكريم الخطابي بمدينة بمراكش، ليلة الأربعاء الخميس، وقوع حادثة سير جد مروعة، أبطالها ثلاث خليجيين في حالة غير طبيعية فقد أحدهم السيطرة على مقود السيارة ما تسبب في اصطدامها بحواجز

"شوف تيفي"

شهد شارع عبد الكريم الخطابي بمدينة بمراكش، ليلة الأربعاء الخميس، وقوع حادثة سير جد مروعة، أبطالها ثلاث خليجيين في حالة غير طبيعية فقد أحدهم السيطرة على مقود السيارة ما تسبب في اصطدامها بحواجز حديدية.

وحسب مصادر محلية فإن هؤلاء الخليجيين، كانوا يقومون بحركات بهلوانية بواسطة السيارة بالشارع المذكور ما تسبب في وقوع الحادث الذي خلف خسائر مادية جسيمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان وعاينت حجم الخسائر المادية، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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