وجدو راسكم..أمطار ورياح قوية اليوم الخميس بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، مرور سحب عابرة بالواجهة المتوسطية مع أمطار ضعيفة محليا معتدلة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليلة القادمة مرفوقة بكتل من الضباب

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، مرور سحب عابرة بالواجهة المتوسطية مع أمطار ضعيفة محليا معتدلة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليلة القادمة مرفوقة بكتل من الضباب من المحتمل بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس ، ومن المحتمل أن تشمل أيضا المناطق الوسطى والسايس.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، كما ستعرف بعض المناطق الداخلية للأقاليم الصحراوية هبوب زوابع رملية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستكون درجات الحرارة العليا ما بين 33 و 38 درجة بالاقاليم الصحراوية وداخل سوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل دكالة وعبدة والغرب واللوكوس وما بين 20 و 25 بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والمتوسط وما بين 25 و 28 درجة بباقي المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائجا وأحيانا قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الاطلسية ومحليا هائجا ما بين طنجة وأصيلة.