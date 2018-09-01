الإيسيسكو: تكوين الأطر والقيادات الدينية يكتسي أهمية قصوى في الترويج للصورة الصحيحة عن الإسلام ﻿

أكد رئيس مركز الإعلام والاتصال بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الخبير المغربي المحجوب بنسعيد، اليوم الأربعاء بدكار، على الأهمية القصوى لتكوين الأطر والقيادات الدينية في

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أكد رئيس مركز الإعلام والاتصال بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الخبير المغربي المحجوب بنسعيد، اليوم الأربعاء بدكار، على الأهمية القصوى لتكوين الأطر والقيادات الدينية في الترويج للصورة الصحيحة عن الإسلام ومواجهة الحملات الإعلامية المسيئة إليه.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول ''تدريب القيادات الدينية المسلمة على استعمال تقنيات الإعلام الجديد في التواصل مع الشباب وتوعيتهم بقيم السلم والمواطنة بإفريقيا''، التي تنظمها (الإيسيسكو) على مدى يومين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السنغالية لليونسكو وإيسيسكو.

وقال بنسعيد إن ''الشعوب المسلمة في القارة الإفريقية تواجه اليوم حملات تشويه بواسطة وسائل الإعلام، (...) تسعى لتشكيك المسلمين الأفارقة في مدى صلاحية الثقافة الإسلامية لمواكبة العصر، وزعزعة إيمانهم بالقيم الإسلامية الأصيلة القائمة على الوسطية والاعتدال''، مؤكدا ''أهمية دور الأئمة والدعاة في إبراز المعلومات الصحيحة عن الإسلام والرد على الحملات الإعلامية المسيئة إليه''.

وأبرز في هذا الصدد حرص منظمة إيسيسكو على مواصلة تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بتوظيف تقنيات الاتصال والإعلام استنادا للإطار العام لبرنامجها للرد على ''حملات التشويه الإعلامي للإسلام وحضارته''، والذي يعتبر أن الدعوة الإسلامية من أبرز المجالات الكفيلة بالإسهام في تصحيح المعلومات الخاطئة عن الإسلام وتحسين نظرة الآخر له.

وأشار بنسعيد إلى ''برنامج تكوين الأئمة لفائدة المسلمين خارج العالم الإسلامي'' الذي اعتمدته المنظمة، وذلك استجابة لمطالب الجالية المسلمة في العالم بضرورة توفير وإعداد الأطر الدينية التي تسهر على أداء وظائفها الشرعية المنوطة بها، وصيانة القيمين من كل اشكال التطرف والغلو، وإدانة كل أشكال الإرهاب والعنف.