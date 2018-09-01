 القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان ﻿
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القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 04:41 القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي
القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان
رفض القضاء الفرنسي للمرة الثالثة، يوم أمس الثلاثاء، طلب الإفراج عن طارق رمضان المفكر الإسلامي المعتقل منذ نحو سبعة أشهر بتهمتي اغتصاب.

شوف تيفي

رفض القضاء الفرنسي للمرة الثالثة، يوم أمس الثلاثاء، طلب الإفراج عن طارق رمضان المفكر الإسلامي المعتقل منذ نحو سبعة أشهر بتهمتي اغتصاب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية استنادا إلى مصادر قضائية أن رواية طارق رمضان البالغ من العمر 56 سنة والحامل للجنسية السويسرية، والذي ينفي إقامة علاقات جنسية مع المشتكيتين، تتناقض مع ما خلصت إليه الخبرة التي أجريت على هاتفه وجهاز كمبيوتر في ملكيته .

وكانت محكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في غشت الماضي طلبا ثانيا للإفراج عنه.

يشار إلى أن طارق رمضان المصاب بداء التصلب اللويحي، ويتلقى العلاج في السجن، كان قد أقر بإقامة علاقات خارج الزواج، وعلاقات تقوم على ''السيطرة'' مع عشيقات سابقات.

ويواجه طارق رمضان أيضا تحقيقا في سويسرا بتهمة الاغتصاب فتح منتصف شتنبر في جنيف بعد شكوى تقدمت بها امرأة في أبريل الماضي.

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