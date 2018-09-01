المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني ﻿

أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الأربعاء، ببروكسل، محادثات مع رئيس برلمان فدرالية والوني بروكسيل فيليب كورار.

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أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الأربعاء، ببروكسل، محادثات مع رئيس برلمان فدرالية والوني بروكسيل فيليب كورار.

وشكلت هذه المحادثات، التي جرت بحضور رئيس لجنة العلاقات الدولية والقضايا الأوروبية جاك بروتشي، وسفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر، ووفد عن مجلس النواب، فرصة جدد خلالها الطرفان إرادة الهيئتين في تعزيز تعاونهما البرلماني.

وذكر الرئيسان بمقتضيات رسالة النوايا الثنائية، التي تم التوقيع عليها بالرباط في 27 مارس الأخير واتفقا على العمل من أجل عقد دورة للجنة المشتركة في الأشهر المقبلة.

يذكر أن برلمان فدرالية والوني – بروكسيل ومجلس النواب قد وقعا في 2003 ببروكسيل على مذكرة تفاهم تم بموجبها إحداث لجنة مشتركة برلمانية بين الهيئتين التشريعيتين.

وتندرج زيارة المالكي إلى بروكسيل في إطار عيد فدرالية والوني – بروكسيل الذي سيتم الاحتفال به غدا الخميس مع المغرب الذي يحضر كضيف شرف.

وأكد رئيس مجلس النواب، في تصريح صحفي، على أن حضور المغرب هذه السنة كضيف شرف يؤكد على جودة العلاقات التي تجمع بين البلدين عموما، وبين المغرب وفدرالية والوني بروكسيل على الخصوص، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستشهد الاحتفال بمرور عشرين سنة على إحداث مندوبية والوني - بروكسل بالرباط.

وأبرز التعاون النموذجي القائم بين المغرب وفدرالية والوني بروكسيل والذي يقوم بالأساس على تبادل الخبرات والتعاون في مجال المرأة والطفل والتنمية المستدامة، والذي أعطى نتائج جد واعدة.

من جانبه، شدد رئيس برلمان فدرالية والوني بروكسيل فيليب كورار بدوره على العلاقات المتميزة التي تجمع فدراليته بالمغرب، والتي تتجسد من خلال اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي، مؤكدا على وجود إرادة مشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات.

كما أبرز دينامية الجالية المغربية ببلجيكا ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.