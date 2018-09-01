 قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة'' ﻿
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قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة''

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 04:35 قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك
قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة''
فجر محمد أبودرار، عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، فضيحة مدوية يتخبط فيها التنظيم الحزبي للبام، وذلك موازاة مع قرار حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس

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فجر محمد أبودرار، عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، فضيحة مدوية يتخبط فيها التنظيم الحزبي للبام، وذلك موازاة مع قرار حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، القاضي بتسريح 20 صحافيا وتقنيا يشتغلون بالبوابة الإلكترونية للحزب بدون تسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية.

وكشف النائب البرلماني عن إقليم سيدي إفني، وفق تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 22 من هذا الشهر، عن ''وجود موظفين أشباح في إدارة حزب الأصالة والمعاصرة وشركة ''بام نيوز'' المسيرة للموقع الإلكتروني للحزب، يتلقون رواتب وتعويضات مالية خيالية، والذين أغلبهم مقربون من قياديين باميين كبار''.

وانتقد البرلماني تخلي البام عن دراعه الإعلامي في الحزب قائلا : ''أعتقد أن تكلفة الفريق الإعلامي هي قرابة 300 ألف درهم شهريا، كحزب من قيمة البام يحتل صدارة المشهد السياسي، هي ميزانية ضعيفة ولا يمكن لها بتاتا أن تلبي متطلبات أحد أهم أعمدة الهيئات السياسية وهي الإعلام ... اليوم، يمثل الدراع الإعلامي للحزب أكثر من 50 في المائة من صورته، فعوض بدل جهود كبيرة وتمكينه من موارد مالية ولوجستيكية ليقوم بعمله على أحسن وجه وفق دفتر تحملات محدد الأهداف والتطلعات، والتهيء للدخول السياسي بالاشتغال على مختلف الملفات الساخنة، ها نحن نقدم على تسريحهم (جملة)، رغم أن بعضهم ما فتئ يبحث عن آفاق أخرى للاشتغال، إلا أننا نستمر في تقديم الهدايا للخصوم، نقدم لهم مناضلين عاشوا أدق تفاصيل تدبير الحزب، نلفظهم وهم يحملون الكثير من الأسرار، وخبايا لقاءات الأبواب المغلقة''.

وتساءل أبودرار، عن تكاليف اللقاءات الحزبية التي تنظم بالفنادق والمنتجعات الفاخرة، والسفريات والإيواءات التي يستفيد منها قياديون كبار في حزب الأصالة والمعاصرة ومقربون منهم من مالية التنظيم الحزبي، وعن مصاريف اللقاءات الحزبية.

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شوف تيفي المغرب موظفون أشباح رواتب تعويضات قيادي بام حزب التراكتور

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