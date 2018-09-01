 الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية | مجتمع

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان | بوليتيك

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان''

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال الفصل الأخير من سنة 2017 | مجتمع

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية | مجتمع

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 04:25 الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك
الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء
أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بأيت ملول، أن الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء.

''شوف تيفي''

أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بأيت ملول، أن الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء.

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن الأعرج أعرب، بمناسبة فعاليات الدورة الخريفية لبرنامج الجامعة في السجون، التي تقارب موضوع ''تقوية القدرات الإبداعية للسجناء: رافعة للإدماج''، عن حرص الوزارة على ضمان سياسة ثقافية أساسها تشجيع وتعميم القراءة، عبر توسيع شبكة المكتبات العمومية.

وشدد الوزير، يضيف البلاغ، على ضرورة اعتماد آليات تجعل من الثقافة في صلب المقاربة الإصلاحية والتدبيرية للقطاع، حتى يتم تجسيد مزيد من الانخراط في التدبير الأمثل للمؤسسات السجنية، بما ينسجم مع جهود المملكة في إرساء منظومة راقية للتنمية والتحديث.

وخلال اللقاء الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، قدم الوزير المشروع الإدماجي المتعلق بدعم المكتبات السجنية بالأرصدة الوثائقية، مبرزا أنه يتوخى إفساح فضاء رحب للقراءة أمام نزلاء المؤسسات السجنية، من أجل ضمان الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء، إذ ستكون هذه المكتبات حاضنة لكل الذين يتابعون دراستهم من داخل المؤسسة السجنية، وكل الراغبين في تحصيل ثقافة عامة مفعمة بقيم التسامح والتعايش والحوار.

وأكد الأعرج، حسب البلاغ، على أن ضمان ''القراءة للجميع'' لا يستثني المؤسسات السجنية، في تصور الوزارة، التي تضع يدها وخبراتها في يد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ضمان حق السجناء في الكتاب وحقهم في الثقافة والقراءة، وإيمانا منها بأن الثقافة مدخل أساسي لإعادة إدماج السجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم المعنوية داخل المؤسسات السجنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأعرج وزير السجون الإدماج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة''

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان | بوليتيك

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا | حالة خاصة
منذ 48 دقيقة

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي | خارج البلاطو

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي | خارج البلاطو

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار ''من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي''

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه | خارج البلاطو

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه

﻿

آخر المستجدات

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي
منذ 3 دقائق

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.