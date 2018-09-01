 البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية | مجتمع

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان | بوليتيك

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان''

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال الفصل الأخير من سنة 2017 | مجتمع

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية | مجتمع

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 04:19 البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك
البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين
حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة من خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني، وذكر رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة

شوف تيفي

حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة من خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني، وذكر رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة الاشتغال بنفس وطني حقيقي على القضايا والتحديات المطروحة على جدول أعمال بلادنا.

كما قرر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق بلاغ على إثر اجتماعه الأسبوعي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام حكيم بن شماش، أنه '' سيستمر من موقعه في المعارضة المسكونة بهواجس المساهمة في البناء، بنفس وطني صادق، في القيام بعدد من المبادرات الهادفة إلى إطلاق ديناميات حقيقية تجاه مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين''.

وانتقد المكتب السياسي، حسب ذات المصدر، ''موضوع التعيينات في المناصب العليا، التي تعلن عنها أسبوعيا الحكومة، والتي تبين المعطيات خضوع تلك التعيينات، بشكل كبير ومتسارع، لاعتبارات سياسية وترضيات و ولاءات حزبية، في وقت كان على الحكومة اعتبارا لما تستلزمه تحديات الحكامة الجيدة للمرافق العامة، الاعتماد على معيار الكفاءة والاستحقاق والتجربة والمهنية، وفتح الأبواب أمام فئات واسعة من الأطر والكفاءات الوطنية التي بإمكانها المساهمة باحترافية كبيرة في إعطاء الإضافات المطلوبة لتمكين إدارات الدولة ومؤسساتها من تدبير استراتيجي رشيد للموارد البشرية وللإمكانات المادية''.

ودعا بلاغ البام الحكومة إلى الإسراع بتوفير الشروط لإعطاء الملف الاجتماعي الأهمية والأولوية القصوى التي يستحقها والتعاطي معه بما يلزم من استعجالية ، مع ضرورة انكبابها بجدية ومسؤولية عاليتين على استثمار الفرص المتاحة لبلادنا، في محيط جهوي مضطرب ومعقد، من أجل تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني التي تشهد تراجعا مقلقا، يزيد من تعميقه ارتباك الأداء الحكومي وعدم فعاليته.

كما أقر المكتب السياسي، وفق ذات البلاغ، برنامج عمل متكامل بجدولة زمنية مضبوطة لمجموعة من اللقاءات استعدادا للدخول البرلماني، وأخرى لإطلاق ديناميات تهم البيت الداخلي للحزب وتروم إعادة هيكلة وتفعيل كافة هيئاته ومؤسساته.
و تدارس المكتب السياسي موضوع ''إعادة ترشيح الأمين العام لرئاسة مجلس المستشارين بكل ما تقتضيه من مسؤولية سياسية، دعما لاستمرار مختلف الأوراش المؤسساتية التي اشتغل عليها مجلس المستشارين خلال المرحلة السابقة، بما يقتضيه ذلك من ضرورة التعبئة والتشاور مع مختلف الفرقاء المعنييـن''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البام نزاهة التعيينات المناصب العليا ترشح بنشماش منصب رئاسة مجلس المستشارين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة''

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان | بوليتيك

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا | حالة خاصة
منذ 48 دقيقة

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي | خارج البلاطو

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي | خارج البلاطو

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار ''من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي''

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه | خارج البلاطو

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه

﻿

آخر المستجدات

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان | دولي
منذ 3 دقائق

القضاء الفرنسي يرفض طلبا جديدا للإفراج عن طارق رمضان

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني | بوليتيك

المالكي يجري محادثات ببروكسيل مع رئيس برلمان فيدرالية والوني

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.