البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين ﻿

حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة من خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني، وذكر رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة

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حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة من خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني، وذكر رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة الاشتغال بنفس وطني حقيقي على القضايا والتحديات المطروحة على جدول أعمال بلادنا.

كما قرر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق بلاغ على إثر اجتماعه الأسبوعي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام حكيم بن شماش، أنه '' سيستمر من موقعه في المعارضة المسكونة بهواجس المساهمة في البناء، بنفس وطني صادق، في القيام بعدد من المبادرات الهادفة إلى إطلاق ديناميات حقيقية تجاه مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين''.

وانتقد المكتب السياسي، حسب ذات المصدر، ''موضوع التعيينات في المناصب العليا، التي تعلن عنها أسبوعيا الحكومة، والتي تبين المعطيات خضوع تلك التعيينات، بشكل كبير ومتسارع، لاعتبارات سياسية وترضيات و ولاءات حزبية، في وقت كان على الحكومة اعتبارا لما تستلزمه تحديات الحكامة الجيدة للمرافق العامة، الاعتماد على معيار الكفاءة والاستحقاق والتجربة والمهنية، وفتح الأبواب أمام فئات واسعة من الأطر والكفاءات الوطنية التي بإمكانها المساهمة باحترافية كبيرة في إعطاء الإضافات المطلوبة لتمكين إدارات الدولة ومؤسساتها من تدبير استراتيجي رشيد للموارد البشرية وللإمكانات المادية''.

ودعا بلاغ البام الحكومة إلى الإسراع بتوفير الشروط لإعطاء الملف الاجتماعي الأهمية والأولوية القصوى التي يستحقها والتعاطي معه بما يلزم من استعجالية ، مع ضرورة انكبابها بجدية ومسؤولية عاليتين على استثمار الفرص المتاحة لبلادنا، في محيط جهوي مضطرب ومعقد، من أجل تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني التي تشهد تراجعا مقلقا، يزيد من تعميقه ارتباك الأداء الحكومي وعدم فعاليته.

كما أقر المكتب السياسي، وفق ذات البلاغ، برنامج عمل متكامل بجدولة زمنية مضبوطة لمجموعة من اللقاءات استعدادا للدخول البرلماني، وأخرى لإطلاق ديناميات تهم البيت الداخلي للحزب وتروم إعادة هيكلة وتفعيل كافة هيئاته ومؤسساته.

و تدارس المكتب السياسي موضوع ''إعادة ترشيح الأمين العام لرئاسة مجلس المستشارين بكل ما تقتضيه من مسؤولية سياسية، دعما لاستمرار مختلف الأوراش المؤسساتية التي اشتغل عليها مجلس المستشارين خلال المرحلة السابقة، بما يقتضيه ذلك من ضرورة التعبئة والتشاور مع مختلف الفرقاء المعنييـن''.