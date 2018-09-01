كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية ﻿

نفى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن تكون له صلة بصفحة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معتبرا أنها ''لا علاقة لها بشخصه وهي من فعل فاعل يراد بها الإساءة لسمعة

شوف تيفي

نفى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن تكون له صلة بصفحة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معتبرا أنها ''لا علاقة لها بشخصه وهي من فعل فاعل يراد بها الإساءة لسمعة العميد والكلية بصفة خاصة''.

وأضاف بلاغ للكلية توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن الكلية ''تحتفظ في شخص عميدها باللجوء للقضاء واتباع المساطر القانونية لكشف من وراء هذه الصفحة التي أساءت بشكل كبير للسيد العميد''.

كما أكدت إدارة الكلية، وفق ذات المصدر، على تعاونها وتواصلها مع الجسم الإعلامي المغربي بجميع أنواعه، تحقيقا لمبدأ الشفافية في احترام متبادل بين الطرفين.

وقد جاء هذا التوضيح، يضيف البلاغ، ''على إثر ما تداولته العديد من المواقع الاجتماعية والإلكترونية وبعض الجرائد المكتوبة قبل وبعد الدخول الجامعي لموسم 2018-2019 تناولت مواضيع كلية الحقوق بسلا دون التأكد من مصادرها، مما أساء -عن قصد أو غير قصد- لمكوناتها من طلبة وأساتذة وموظفين وشخصية العميد''.