سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان'' ﻿

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن المغرب، وتحت قيادة الملك محمد السادس، يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان وبقضايا الشباب.

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أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن المغرب، وتحت قيادة الملك محمد السادس، يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان وبقضايا الشباب.

وأبرز السفير خلال لقاء نظمه المغرب، أمس الثلاثاء، على هامش الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان حول '' الشباب والتربية على حقوق الإنسان ''، الدور الهام الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة للا مريم، في نشر القيم والمبادئ التربوية وحقوق الإنسان لدى الطفولة والشباب بالمغرب.

وتوقف السفير عند الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بثقافة التربية على حقوق الإنسان، مؤكدا على ريادة المغرب في هذا المجال، كعضو في (كور غروب) حول التربية على حقوق الإنسان.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الدور الرئيسي للتربية على حقوق الإنسان، والممارسات الجيدة والتجارب الوطنية وكذا التحديات التي يجب رفعها في هذا المجال.