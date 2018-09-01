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تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 03:35 تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية | مجتمع
تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية
أعلنت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، يومه الأربعاء، عن تمديد، إضراب مهنيي النقل، لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.
"شوف تيفي"
 
أعلنت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، يومه الأربعاء، عن تمديد، إضراب مهنيي النقل، لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.
 
وعبرت النقابة عن أسفها الشديد بسبب عدم استجابة كتابة الدولة للنقل، لمطالبها بالرغم من الدخول في إضراب أول حددت مدته في 48 ساعة، والذي جاء من أجل الرد على كتابة "بوليف" بسبب عدم إشراكها للمهنيين في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، وأيضا للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولة تمرير دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة دون اعتماد مقاربة تشاركية.
 
وأكدت النقابة تشبتها بقيام المهنيين بمسيرة في اتجاه مدينة الرباط، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر كتابة الدولة في النقل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإضراب حافلات النقل العمومي كتابة الدولة دفتر التحملات

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