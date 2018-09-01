تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية ﻿

أعلنت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، يومه الأربعاء، عن تمديد، إضراب مهنيي النقل، لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.

"شوف تيفي"

أعلنت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، يومه الأربعاء، عن تمديد، إضراب مهنيي النقل، لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا، عن كتابة الدولة في النقل.

وعبرت النقابة عن أسفها الشديد بسبب عدم استجابة كتابة الدولة للنقل، لمطالبها بالرغم من الدخول في إضراب أول حددت مدته في 48 ساعة، والذي جاء من أجل الرد على كتابة "بوليف" بسبب عدم إشراكها للمهنيين في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، وأيضا للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولة تمرير دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة دون اعتماد مقاربة تشاركية.