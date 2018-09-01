الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري ﻿

كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، عن رؤيتها الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع العقاري .

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كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، عن رؤيتها الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع العقاري .

واعتبر توفيق كميل رئيس الفيدرالية ، خلال لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على هذه الرؤية الجديدة ، أن هذه الأخيرة المتعلقة بالنهوض وإنعاش القطاع العقاري ، تعد حاضنة لجميع المجالات التي تصب في خانة رسم وجه جديد للمدن في إطار منظومة صناعية ''مسؤولة وقريبة من المواطن ''.

وتتضمن هذه الرؤية ، يضيف كميل ، تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية والتقنية والمالية والعمرانية ، منها إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون خاص بالمنعش ، يعد بمثابة إطار مؤسسي وتنظيمي محكم يهدف إلى '' تنظيف المهنة ''.

ومن بين هذه التدابير أيضا إنشاء شباك وحيد لمنح التراخيص الإدارية ، مع رقمنة الإجراءات من أجل تبسيطها ، وتأسيس مرصد عقاري من أجل الوصول إلى البيانات والإحصائيات الموثوقة اللازمة بهدف استباق التطورات في هذا القطاع .

كما تتضمن هذه التدابير ، تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع ، فضلا عن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع ، وإحياء قطاع الإيجار .

ولفت رئيس الفيدرالية إلى أن '' المشروع الفيدرالي للمهنة '' قد ساهم في تعبئة الرأسمال البشري بخبراته الغنية من أجل الانخراط في المنظومة الصناعية المسؤولة والوطنية.