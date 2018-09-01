 الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية | مجتمع

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان | بوليتيك

سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: ''المغرب يولي اهتماما خاصا بالتربية على حقوق الإنسان''

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال الفصل الأخير من سنة 2017 | مجتمع

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية | مجتمع

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية

الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري | مجتمع

الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع

فيديو جد صادم..مسن يصارع الموت داخل مركز تيط مليل | بووز

فيديو جد صادم..مسن يصارع الموت داخل مركز تيط مليل

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 03:05 الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري | مجتمع
الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تكشف بالدار البيضاء عن رؤيتها الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري
كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، عن رؤيتها الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع العقاري .

شوف تيفي:

كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، عن رؤيتها الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع العقاري .

واعتبر توفيق كميل رئيس الفيدرالية ، خلال لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على هذه الرؤية الجديدة ، أن هذه الأخيرة المتعلقة بالنهوض وإنعاش القطاع العقاري ، تعد حاضنة لجميع المجالات التي تصب في خانة رسم وجه جديد للمدن في إطار منظومة صناعية ''مسؤولة وقريبة من المواطن ''.

وتتضمن هذه الرؤية ، يضيف كميل ، تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية والتقنية والمالية والعمرانية ، منها إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون خاص بالمنعش ، يعد بمثابة إطار مؤسسي وتنظيمي محكم يهدف إلى '' تنظيف المهنة ''.

ومن بين هذه التدابير أيضا إنشاء شباك وحيد لمنح التراخيص الإدارية ، مع رقمنة الإجراءات من أجل تبسيطها ، وتأسيس مرصد عقاري من أجل الوصول إلى البيانات والإحصائيات الموثوقة اللازمة بهدف استباق التطورات في هذا القطاع .

كما تتضمن هذه التدابير ، تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع ، فضلا عن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع ، وإحياء قطاع الإيجار .

ولفت رئيس الفيدرالية إلى أن '' المشروع الفيدرالي للمهنة '' قد ساهم في تعبئة الرأسمال البشري بخبراته الغنية من أجل الانخراط في المنظومة الصناعية المسؤولة والوطنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفيدرالية الوطنية المنعشين العقاريين الدار البيضاء الجديدة النهوض القطاع العقاري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية | مجتمع

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال الفصل الأخير من سنة 2017 | مجتمع

أزيد من 94 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين أكثر من 5 سنوات بالمغرب شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال الفصل الأخير من سنة 2017

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية | مجتمع

تمديد إضراب حافلات نقل المسافرين بالعديد من المدن المغربية

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده | مجتمع

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا | حالة خاصة
منذ 43 دقيقة

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي | خارج البلاطو

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي | خارج البلاطو

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار ''من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي''

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه | خارج البلاطو

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه

﻿

آخر المستجدات

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية وإيواءات فاخرة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

قيادي بامي يفجر خبايا البيت الداخلي لحزب التراكتور: ''موظفون أشباح ورواتب وتعويضات خيالية

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء | بوليتيك

الأعرج: الثقافة مدخل أساسي لتأهيل وتقوية القدرات الإبداعية للسجناء

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين | بوليتيك

البام يشكك في نزاهة التعيينات في المناصب العليا ويتشبث بترشح بنشماش لمنصب رئاسة مجلس المستشارين

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية | مجتمع

كلية الحقوق بسلا توضح حقيقة الإساءة التي تعرض لها عميدها من طرف بعض المنابر الإعلامية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.