المغرب يدعو أوروبا للانضمام إلى جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين ﻿

دعا المغرب شركاءه الأوروبيين إلى ''المشاركة في جهود مكافحة شبكات التهريب'' في البحر المتوسط، وفق ما يؤكد خالد زروالي المسؤول في وزارة الداخلية في حوار مع فرانس بريس.

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دعا المغرب شركاءه الأوروبيين إلى ''المشاركة في جهود مكافحة شبكات التهريب'' في البحر المتوسط، وفق ما يؤكد خالد زروالي المسؤول في وزارة الداخلية في حوار مع فرانس بريس.

وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، وفق ما أوردته وكالة ''أ.ف.ب'' اليوم الأربعاء، '' إنه منذ أن تم تدريجيا إغلاق الطرق الشرقية (تركيا إلى اليونان) والوسطى عبر ليبيا (أو تونس) وإيطاليا، فإن المغرب ''شعر بضغط قوي على صعيد الهجرة'' ورأى ''الشبكات تنقل أنشطتها إلى مستوى شمال'' البلاد''.

وأفاد وفق ذات المصدر، أنه منذ مطلع العام ''سجلنا تفكيك أكثر من ثمانين شبكة بينها 23 في شهر غشت وحده ''، مؤكدا أن هذا العدد يشير إلى ''إعادة تمركز المهربين جغرافيا'' إلى شمال المغرب.

وشدد على أن المغرب هو ''الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تنشر جهازا على طول الساحل الشمالي'' مع قوات برية يزيد عددها على 13 ألف عنصر ''مجهزين بوسائل هائلة'' بين السعيدية على الحدود مع الجزائر والقنيطرة إلى شمال الرباط.

وأوضح أنه على الساحل الشمالي وحده فإن هذا الجهاز ''يمثل كلفة سنوية تقارب ما لا يقل عن 200 مليون أورو''، تضاف إليها القوات المنتشرة في جنوب البلاد على المحيط الأطلسي وعلى طول الحدود مع الجزائر، بدون إضافة مزيد من التوضيحات.

وقال ''لدينا الخبرة، ولدينا القدرة على التصدي، لكن لا بد من دعمنا'' في مواجهة ''ضغوط الهجرة الجديدة التي ترتسم على الساحل الشمالي'' داعيا إلى ''برنامج تعاون حقيقي على صعيد مراقبة الحدود''.

ولفت إلى أن ''المغرب تمكن خلال عقد من تجفيف الموجات على طريق الهجرة، فانتقلنا من 2004 إلى منتصف 2015 إلى -93 في المائة على صعيد حركة العبور إلى السواحل الإسبانية''، مشيرا إلى أن المملكة ''كافحت وحدها بوسائلها الخاصة''.

غير أن إسبانيا باتت من جديد منذ مطلع العام بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا مع وصول نحو 38 ألف مهاجر إليها عن طريق البحر والبر، وفق أرقام منظمة الهجرة الدولية.

وكانت الغالبية الكبرى من المهاجرين المغاربة والأفارقة من جنوب الصحراء، تصل حتى الآن في مراكب أو قوارب مترهلة أو سفن صغيرة يستأجرها المهربون.

وفي مؤشر إلى تطور سبل التهريب، يواجه المغرب مؤخرا ''ظاهرة'' القوارب السريعة الملقبة ''غو فاست'' لنقل المهاجرين، وهي ''قوارب قوية ذات محركات كانت ''مخصصة حتى الآن لتهريب المخدرات في البحر المتوسط''.