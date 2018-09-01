بوريطة يدعو المنتظم الدولي إلى مقاربة استراتيجية في التعامل مع الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة ﻿

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء في نيويورك إلى نهج مقاربة استراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع أسس الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة.

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دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء في نيويورك إلى نهج مقاربة استراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع أسس الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة.

وثمن الوزير الذي ترأس إلى جانب نظيره الهولندي الاجتماع الوزاري العام التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة النتائج التي تحققت من خلال العمل المشترك للدول الأعضاء في المنتدى، مسجلا أن ذلك ''لا يعني أن جميع الأهداف قد تحققت.بل لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها وتعهدات ينبغي الوفاء بها''.

وقال بوريطة ''يتعين أن تكون مقاربتنا استراتيجية، بأفق طويل الأمد يتعدى النجاحات الإقليمية إلى مواجهة أسس الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة''، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ضد إساءة استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية كأدوات لترويج الخطاب المتطرف وطرق التجنيد''.

وأشار في هذا السياق إلى انخفاض عدد الهجمات الإرهابية في العالم إلى (10,900 هجوم ، أي 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2016) ، مسجلا أن الإرهاب تسبب في وفاة أزيد من 18 ألف شخص.

ولاحظ الوزير أن ''الإرهاب ينتشر أكثر فأكثر في مناطق مختلفة نتيجة عودة المقاتلين وعائلاتهم من مناطق الصراع، داعيا إلى التحلي بـ(اليقظة الشديدة والمستمرة) نظرا للمخاطر التي يمثلها هؤلاء الأشخاص من حيث التحريض والتجنيد ونشر الشبكات الإرهابية والإجرامية والتخطيط للأعمال الإرهابية وتنفيذها، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء ، وهي المناطق التي طالتها 93 في المائة من الهجمات الإرهابية سنة 2017''.

وفي ذات السياق، أبرز بوريطة الدور الأساسي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في فهم ديناميات هذه الآفة العالمية ووضع سياسات فعالة وتدابير ملموسة لمعالجتها، مستحضرا بشكل خاص الأفكار والمبادرات التي أطلقها المنتدى بخصوص قضايا مهمة مثل ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، وحماية الأهداف الحساسة واستخدام الأنترنت من قبل الإرهابيين.

وتم خلال هذا الاجتماع الوزاري التاسع تبني أربع وثائق إطارية تنضاف إلى 29 وثيقة اعتمدت سابقا. ويتعلق الأمر ب ''الممارسات الجيدة للرباط - واشنطن حول الوقاية والكشف، والتدخل، والتصدي للإرهاب الداخلي''.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل تنسيق وتعاون أمثل بين القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين المعنيين، بغية الكشف والتدخل وإحباط الهجمات التي يقوم بها أشخاص في بلدانهم الأصلية أو بالدول التي يقيمون بها، توجههم الجماعات الإرهابية الأجنبية أو تعد مصدر إلهام بالنسبة لهم.

وتهم الوثائق المعتمدة كذلك، ''توصيات أبوجا'' حول جمع واستخدام وتبادل الأدلة من أجل رفع دعاوي جنائية ضد متهمين بالإرهاب، و''ممارسات لاهاي'' حول العلاقة القائمة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب و''الممارسات الجيدة للتصدي لتحدي العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب''.