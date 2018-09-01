قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده ﻿

عادت قضية طبيب الفقراء ''المهدي الشفعي'' للواجهة من جديد، وذلك بعدما قررت هيئة دفاعه استئناف الحكم الصادر ضده، والقاضي بأدائه لتعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عادت قضية طبيب الفقراء ''المهدي الشفعي'' للواجهة من جديد، وذلك بعدما قررت هيئة دفاعه استئناف الحكم الصادر ضده، والقاضي بأدائه لتعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك عن الضرر الذي تسبب له فيه وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن أولى جلسات المرحلة الاستئنافية للحكم ستنطلق يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة الابتدائية لمدينة تيزنيت.

ومن المنتظر أن تحظى محاكمة الشفعي بمتابعة كثيفة من لدن ساكنة تيزنيت وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية التي ستحج بكثافة لمؤازرة الطبيب ومساندته في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدير المستشفى بعد نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، يسلط فيها الضوء على واقع الصحة بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت وهو ما اعتبره المدير سبا وقذفا وتشهيرا في حقه .

يشار أن وزارة الصحة قد أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بنقل الدكتور الشفعي نحو مستشفى تارودانت وذلك بشكل استثنائي حفاظا على السير العادي للخدمات المقدمة من طرف المستشفى الإقليمي بتيزنيت والتوتر الذي يشهده بسبب الصراع بين طبيب الأطفال والمدير، الذي جرى نقله هو الآخر نحو إنزكان وعين كطبيب جراح.