مباحثات كاتبة الدولة نزهة الوافي مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بنيويورك ﻿

أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي مباحثات مع باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية

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أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي مباحثات مع باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت مساء يوم أمس الثلاثاء بنيويورك .

وتم خلال هذا اللقاء بحث المسار التفاوضي لتنزيل اتفاقية باريس، وكذا التنسيق والترتيبات المتعلقة بمشاركة الوفد المغربي في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 24) المزمع تنظيمه ببولونيا في دجنبر القادم.

وعبرت كاتبة الدولة بهذه المناسبة عن استعداد المغرب الدائم ليكون في مستوى تعبئة الشركاء لقضايا المناخ خاصة في ما يتعلق بتعزيز التوافق والانخراط الفعلي لتوحيد المواقف حول قضايا التمويل وتقوية الكفاءات إلى جانب المسؤولية المشتركة والمتباينة لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

كما أكدت المسؤولة الحكومية على رغبة المغرب في جعل (مركز الكفاءات للتغير المناخي) آلية لتعزيز قدرات الشركاء من الدول الإفريقية.