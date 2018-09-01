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التجاري وفا بنك يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من سنة 2018

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 02:23 التجاري وفا بنك يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد
التجاري وفا بنك يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من سنة 2018
عرضت مجموعة التجاري وفا بنك النتائج المالية بالنسبة للناتج البنكي الصافي للنصف الأول من سنة 2018 وذلك خلال ندوة نظمتها يومه الأربعاء بـمقر المجموعة بمدينة الدارالبيضاء، حيث ألقى الرئيس المدير

شوف تيفي:

عرضت مجموعة التجاري وفا بنك النتائج المالية بالنسبة للناتج البنكي الصافي للنصف الأول من سنة 2018 وذلك خلال ندوة نظمتها يومه الأربعاء بـمقر المجموعة بمدينة الدارالبيضاء، حيث ألقى الرئيس المدير العام محمد الكتاني كلمة قدم من خلالها مجموعة من الإنجازات التي حققتها المجموعة في عدة ميادين، والتي تهم تمويل الشركات الصغرى وجد الصغرى، وتمويل الخواص إلى غيرها من الإنجازات الأخرى التي تقوم بها المجموعة.

وعرفت النتائج المالية بالنسبة للناتج البنكي الصافي للنصف الأول من سنة 2018 ، تقدما ملحوظا يقدر ب 11.3 مليار درهم، بنسبة 7.5 بالمئة، أما الربح الصافي فقد وصل إلى 2.8 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 6.3 بالمئة.

وتتوقع مجموعة التجاري وفا بنك في النصف الثاني من سنة 2018 أن ترتفع القروض بنسبة أعلى مما كانت عليه في النصف الأول، بفضل المشاريع الكبيرة وزبناء الشركات الكبرى. كما أن التوقعات متفائلة بالنسبة للمجموعة من خلال الشركات التابعة خاصة في مصر والتي تعتبر سوقا ذات ربحية عالية، بحيث تتوفر على نمو طبيعي يفوق 20 في المئة، إضافة إلى الأسواق الأخرى المتواجدة بالسينغال والكوت ديفوار.

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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء التجاري وفابنك النتائج

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