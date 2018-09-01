تجنبا للعقوبات.. ''فيسبوك'' و''غوغل'' يُحاربان الأخبار الزائفة ﻿

وافقت شركتا ''فيسبوك'' و''ألفابت'' (غوغل)، وغيرهما، طواعية، على عدة إجراءات لمعالجة الأخبار المزيفة في أوروبا، بسبب مخاوف من إمكانية تأثيرها على الانتخابات، حسبما قالت المفوضية الأوروبية، يومه

شوف تيفي:

وافقت شركتا ''فيسبوك'' و''ألفابت'' (غوغل)، وغيرهما، طواعية، على عدة إجراءات لمعالجة الأخبار المزيفة في أوروبا، بسبب مخاوف من إمكانية تأثيرها على الانتخابات، حسبما قالت المفوضية الأوروبية، يومه الأربعاء.

ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان الأوروبي في ماي، العام المقبل، يريد المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إحباط أي تدخل أجنبي، في أعقاب مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ودعت المفوضية، وفق ما أورده موقع ''أورو نيوز'' اليوم الاربعاء، شركات التكنولوجيا، ومن بينها فيسبوك وغوغل، في وقت سابق هذا العام، بالإضافة إلى مؤسسات دعائية، إلى صياغة قانون ما، أو مواجهة إجراء تنظيمي بشأن ما اعتبرته المفوضية فشلا لتلك الشركات، بالقيام بما يكفي لإزالة المحتوى المضلل أو غير القانوني.

بالمقابل، استجابت كل من فيسبوك وغوغل وتويتر وموزيلا وشركات دعائية عبر تبني حزمة من الإجراءات، بحسب ما قالت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للشؤون الرقمية.

وأوضحت غابريل في بيان، يضيف المصدر ''القطاع (الرقمي) ملتزم بإجراءات واسعة، من بينها الشفافية في الدعايات السياسية وإغلاق الحسابات المزيفة، ونحن نرحب بذلك''.

كما تشمل الإجراءات تدقيقا أكثر دقة الإعلانات على الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تنشر الأخبار المزيفة، ورفض الدفع من هذه المواقع.