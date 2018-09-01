لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد! ﻿

لليوم الــرابع على التوالي، مازالت مدينة الداخلة تعاني من الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب بصنابير منازل ساكنة المدينة بمختلف أحياء الداخلة.

شــوف تــيفــي: يحيى الــغليـظ

لليوم الــرابع على التوالي، مازالت مدينة الداخلة تعاني من الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب بصنابير منازل ساكنة المدينة بمختلف أحياء الداخلة.

وخلف انقطاع الماء الصالح للشرب عن المواطنين بالداخلة، موجة كبيرة من الغضب والسخط العارمين، بسبب التأخير الكبير الذي صاحب إصلاح هذا المشكل ، والذي دام لأربعة أيام على التوالي، دون أي جدوى أو حل ينهي معاناة الساكنة.

ومازاد من غضب الساكنة، هو عدم خروج المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بأي توضيح رسمي يوضح فيه الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب، وماهي الإجراءات المتخدة لإصلاح المشكل.

وعبّر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، عن جام غضبهم من انقطاع الماء الذي دام لأربعة أيام متتالية، مستغربين من الصمت المطبق من الجهات المعنية، خصوصاً المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب والجماعة الترابية للداخلة، الذين لم يقدموا أي توضيح أو اعتذار للساكنة على ما يحدث.

وخلف انقطاع مياه الصنابير بمدينة الداخلة، حالة من الفوضى والارتباك لدى ساكنة المدينة، حيث اظطر بعضهم إلى شراء المياه المعدنية من أجل تحضير الوجبات الغدائية وغسل الأواني المنزلية، في حين اظطر آخرون إلى اقتناء المياه المعدنية من المتاجر قصد الاستحمام بها.

وتساءل عدد من ''الفيسبوكيون''، عن مدى الشعارات التي ترفعها المجالس المنتخبة بالجهة، والتي تتباهى بالمشاريع التنموية بالجهة، في حين أن انفجار أنبوب للماء تحت الأرض، خلف موجة من العطش بالمدينة، وكشف بذالك الضعف الكبير الذي تعاني منه البنية التحتية لمدينة الداخلة.

واستنجدت ساكنة الداخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعية من الجهات المسؤولة، مطالبين إياهم بالتعجيل بإصلاح هذا المشكل، واسترجاع المياه الصالحة للشرب إلى صنابير ساكنة المدينة، وتقديم اعتذر لهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية.

كما دعى عدد من ''الفيسبوكيون'' ساكنة المدينة إلى مقاطعة المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب، من خلال عدم استخلاص فاتورة هذا الشهر، وذالك من أجل رد الاعتبار عما خلف لهم هذا المشكل من خسائر مادية ومعنوية.