 لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يدعو أوروبا للانضمام إلى جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين | بوليتيك

المغرب يدعو أوروبا للانضمام إلى جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين

بوريطة يدعو المنتظم الدولي إلى مقاربة استراتيجية في التعامل مع الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة | بوليتيك

بوريطة يدعو المنتظم الدولي إلى مقاربة استراتيجية في التعامل مع الإيديولوجيات الإرهابية

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده | مجتمع

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده

مباحثات كاتبة الدولة نزهة الوافي مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بنيويورك | بوليتيك

مباحثات كاتبة الدولة نزهة الوافي مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بنيويورك

التجاري وفا بنك يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد

التجاري وفا بنك يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من سنة 2018

تجنبا للعقوبات.. فيسبوك وغوغل يُحاربان الأخبار الزائفة | نت 2.0

تجنبا للعقوبات.. ''فيسبوك'' و''غوغل'' يُحاربان الأخبار الزائفة

لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد! | مجتمع

لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد!

رئيس الحكومة: مكافحة داء السل تتطلب مقاربة متطورة والمغرب يلتزم بالقضاء عليه قبل 2030 | بوليتيك

رئيس الحكومة: مكافحة داء السل تتطلب مقاربة متطورة والمغرب يلتزم بالقضاء عليه قبل 2030

رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران | حوادث و حقوق

رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد!

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 02:05 لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد! | مجتمع
لليوم الرابع على التوالي.. مدينة الداخلة بدون ماء صالح للشرب.. والساكنة تستنجد!
لليوم الــرابع على التوالي، مازالت مدينة الداخلة تعاني من الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب بصنابير منازل ساكنة المدينة بمختلف أحياء الداخلة.

شــوف تــيفــي: يحيى الــغليـظ

لليوم الــرابع على التوالي، مازالت مدينة الداخلة تعاني من الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب بصنابير منازل ساكنة المدينة بمختلف أحياء الداخلة.

وخلف انقطاع الماء الصالح للشرب عن المواطنين بالداخلة، موجة كبيرة من الغضب والسخط العارمين، بسبب التأخير الكبير الذي صاحب إصلاح هذا المشكل ، والذي دام لأربعة أيام على التوالي، دون أي جدوى أو حل ينهي معاناة الساكنة.

ومازاد من غضب الساكنة، هو عدم خروج المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بأي توضيح رسمي يوضح فيه الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب، وماهي الإجراءات المتخدة لإصلاح المشكل.

وعبّر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، عن جام غضبهم من انقطاع الماء الذي دام لأربعة أيام متتالية، مستغربين من الصمت المطبق من الجهات المعنية، خصوصاً المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب والجماعة الترابية للداخلة، الذين لم يقدموا أي توضيح أو اعتذار للساكنة على ما يحدث.

وخلف انقطاع مياه الصنابير بمدينة الداخلة، حالة من الفوضى والارتباك لدى ساكنة المدينة، حيث اظطر بعضهم إلى شراء المياه المعدنية من أجل تحضير الوجبات الغدائية وغسل الأواني المنزلية، في حين اظطر آخرون إلى اقتناء المياه المعدنية من المتاجر قصد الاستحمام بها.

وتساءل عدد من ''الفيسبوكيون''، عن مدى الشعارات التي ترفعها المجالس المنتخبة بالجهة، والتي تتباهى بالمشاريع التنموية بالجهة، في حين أن انفجار أنبوب للماء تحت الأرض، خلف موجة من العطش بالمدينة، وكشف بذالك الضعف الكبير الذي تعاني منه البنية التحتية لمدينة الداخلة.

واستنجدت ساكنة الداخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعية من الجهات المسؤولة، مطالبين إياهم بالتعجيل بإصلاح هذا المشكل، واسترجاع المياه الصالحة للشرب إلى صنابير ساكنة المدينة، وتقديم اعتذر لهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية.

كما دعى عدد من ''الفيسبوكيون'' ساكنة المدينة إلى مقاطعة المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب، من خلال عدم استخلاص فاتورة هذا الشهر، وذالك من أجل رد الاعتبار عما خلف لهم هذا المشكل من خسائر مادية ومعنوية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الداخلة انقطاع مفاجئ الماء الصالح للشرب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عطش صنابير المياه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده | مجتمع

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده

حصري...التحقيقات تكشف تفاصيل جد خطيرة عن أكبر بارون للمخدرات بجهة سوس الذي أسقطه الرصد الاستخباراتي بفيلا فاخرة بأكادير رفقة أربعة من مساعديه | مجتمع

حصري...التحقيقات تكشف تفاصيل جد خطيرة عن أكبر بارون للمخدرات بجهة سوس الذي أسقطه الرصد الاستخباراتي بفيلا فاخرة بأكادير رفقة أربعة من مساعديه

مروجا الحبوب المهلوسةسكافندرا والغراب في قبضة أمن أنفا | مجتمع

مروجا الحبوب المهلوسة''سكافندرا والغراب'' في قبضة أمن أنفا

بعد تسليط الضوء عليها عبر شوف تيفي ...السلطات بتاونات تتفاعل وتهدم مدرسة عبارة عن أطلال وتتعهد بإعادة بنائها عاجلا | مجتمع

بعد تسليط الضوء عليها عبر ''شوف تيفي'' ...السلطات بتاونات تتفاعل وتهدم مدرسة عبارة عن أطلال وتتعهد بإعادة بنائها عاجلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا | حالة خاصة
منذ 1 دقيقة

أب يعيش التشرد بعد اعتداء خطير تعرض له من طرف زوجته و إخوتها فكــازا..دات ليا فلوسي و جرات عليا

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي | خارج البلاطو

أمزازي يتحدث عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم على المستوى القروي

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي | خارج البلاطو

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الاتحاد بحضور سفير فلسطين تحت شعار ''من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي''

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه | خارج البلاطو

في أول خروج صادم و غير متوقع..قيادية شابة في الحركة الشعبية تقصف العنصر بعد إعلان ترشحه لخلافة نفسه

﻿

آخر المستجدات

المغرب يدعو أوروبا للانضمام إلى جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

المغرب يدعو أوروبا للانضمام إلى جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين

بوريطة يدعو المنتظم الدولي إلى مقاربة استراتيجية في التعامل مع الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة | بوليتيك

بوريطة يدعو المنتظم الدولي إلى مقاربة استراتيجية في التعامل مع الإيديولوجيات الإرهابية

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده | مجتمع

قضية طبيب الفقراء تعود للواجهة مرة أخرى وهذا تاريخ الجلسة الاستئنافية للحكم الصادر ضده

مباحثات كاتبة الدولة نزهة الوافي مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بنيويورك | بوليتيك

مباحثات كاتبة الدولة نزهة الوافي مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بنيويورك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.