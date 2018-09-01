 رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران ﻿
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رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران | حوادث و حقوق

رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران

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رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 01:45 رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران | حوادث و حقوق
رسميا..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة مواطنة خلال مشاركتها بمسيرة احتجاجية بإفران
أفادت السلطات المحلية لإقليم إفران أنه وأثناء قيام مجموعة من الأشخاص، يومه الأربعاء 26 شتنبر 2018، بمسيرة احتجاجية على خلفية نزاع عقاري، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومراكش على مستوى مركز

''شوف تيفي''

أفادت السلطات المحلية لإقليم إفران أنه وأثناء قيام مجموعة من الأشخاص، يومه الأربعاء 26 شتنبر 2018، بمسيرة احتجاجية على خلفية نزاع عقاري، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومراكش على مستوى مركز سيدي عدي، جماعة سيدي المخفي بإفران، تم تسجيل حالتي إغماء لسيدتين، جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بأزرو لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وافت إحداهما المنية في الطريق إلى المستشفى على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة إليها.

وأكدت السلطة المحلية فتح بحث في الموضوع من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن التفاصيل الأولى الخاصة بوفاة سيدة في عقدها الخامس، فارقت الحياة يومه الأربعاء، بعد مشاركتها في مسيرة احتجاجية حول أراضي الجموع، انطلقت من منطقة سيدي عدي في اتجاه عمالة مدينة إفران.


وأوضح المصدر ذاته أن الهالكة المنحدرة من منطقة أيت مرول، والتي كانت تعاني من مرض في القلب، شاركت في المسيرة استجابة للدعوى التي أطلقها أعيان بعض القبائل وسياسيو المنطقة، إلا أنها أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الهالكة، تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة أزرو بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن الفحص الطبي أكد مفارقتها للحياة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالكة المستشفى مسيرة احتجاجية أراضي الجموع

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