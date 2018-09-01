تقرير: المغرب يضع إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية ﻿

أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقريره الاستراتيجي لعام 2018، أن المغرب ، الذي يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب ، يضع إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية .

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أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في تقريره الاستراتيجي لعام 2018، أن المغرب ، الذي يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب ، يضع إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية .

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان'' من أجل تنمية ذاتية بإفريقيا''، أن الملك محمد السادس لطالما دعا إلى تنمية ذاتية لإفريقيا ''ذات بعد إنساني'' ، ترتكز على التعبئة الجماعية للبلدان الإفريقية لكسب رهان الوحدة وإرساء ريادة إفريقيا على المستوى الدولي .

وهكذا، يضيف التقرير، فإن السياسة الإفريقية للمغرب تقوم على تعزيز شراكات مفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية، وكذا على الانخراط الجاد للمغرب في خدمة قضايا القارة.

وقد خصص التقرير، للتنمية المستقلة لإفريقيا التي لطالما دعا إليها الملك محمد السادس، حيث أوضح أن ''الاستقلال الذاتي لا يعني أن تكون مستقلا، وإنما يجسد قدرة إفريقيا على أن تقرر ما تريد لنفسها وأن تسمع صوتها في المحافل الأممية.'' وكان الملك قد أكد في خطابه أمام القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي يوم 31 يناير 2017، ''لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها. فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار''، مضيفا أن ''بلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة، وهو يدعو، بصفة ملموسة، إلى بناء مستقبل تضامني وآمن''.

ويروم الجزء الأول من التقرير، ''الذي تم إعداده وفق مقاربة إفريقية، مختلفة عن النظرة الغربية المعتادة عن إفريقيا''، فهم القارة الإفريقية، وتعدد ثقافاتها والروابط المشتركة بين شعوبها.

وبخصوص الجزء الثاني، وهو ذو طبيعة استشرافية، فهو مخصص للرهانات التي سوف تواجه إفريقيا بحلول 2050 ، ويبرز بالإضافة إلى التغير المناخي، ثلاث إشكالات رئيسية مستقبلية: الضغط الحضري، والتحول القروي وكذا تحدي الأمن والحكامة.

وبناء على هذا المشهد العام، يسعى الجزء الثالث من التقرير إلى تحديد روافع التنمية الذاتية في إفريقيا، من قبيل التحول الطاقي، والانتقال الرقمي، والتحول الاقتصادي والحكامة الاقتصادية، وكذا مقومات التنمية الذاتية المتمثلة في الرأسمال البشري، وتطوير المبدإ الإنساني ''أوبونتو'' ومصالحة إفريقيا مع نفسها ومع الطبيعة.

ويسلط الضوء، من جانب آخر، على المساهمة الحالية للمغرب وكذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة في المستقبل، لفائدة التنمية الذاتية لهذه القارة المهمة.

وأبرز التقرير أن مساهمة إفريقيا في خلق الثروة الاقتصادية العالمية مرتفعة سواء من خلال المواد الأولية التي تزود بها بقية العالم أو عبر الموارد البشرية التي تنشرها داخل القارة و خارجها.