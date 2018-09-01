حصري...التحقيقات تكشف تفاصيل جد خطيرة عن أكبر بارون للمخدرات بجهة سوس الذي أسقطه الرصد الاستخباراتي بفيلا فاخرة بأكادير رفقة أربعة من مساعديه ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن معطيات جد خاصة بملف بارون المخدرات المعروف بمدينة أكادير الذي تمت الإطاحة به يوم السبت الماضي داخل ''فيلا'' راقية يمتلكها بوسط المدينة رفقة إطار بنكي وعسكري

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن معطيات جد خاصة بملف بارون المخدرات المعروف بمدينة أكادير الذي تمت الإطاحة به يوم السبت الماضي داخل ''فيلا'' راقية يمتلكها بوسط المدينة رفقة إطار بنكي وعسكري يشتغلان برفقته.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أكادير مع '' البارون'' ومساعديه، أفضت إلى التعرف على هوية شخصين آخرين لهما صلة بهذه الشبكة المتخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتم توقيفهما بعد يوم واحد فقط على إسقاط أولى ضحايا هذا البارون.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن التحقيقات المعمقة التي باشرتها الشرطة القضائية بأكادير بتنسيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني كشفت عن تفاصيل مثيرة؛ تتعلق بعدد من الاشخاص الموقوفين الذي كان يستغلهم بارون المخدرات لمساعدته في ممارسة نشاطه الاجرامي؛ إذ كان يكلف شخصين من ضمن الموقوفين باستقبال شحنات المخدرات التي يتلقاها من مروجين من شمال المملكة، قبل توزيعها على المروجين الصغار الذين يعملون على تقسيطها؛ فيما كان إطار بنكي مطرود من العمل يتكلف بإدارة أعمال البارون، بسبب محدودية المستوى الثقافي لهذا الأخير.

وأضافت ذات المصادر، أن البارون كان يستعمل أساليب احتيالية لإبعاد الشبهات والأنظار عن تحويلاته البنكية وأمواله الطائلة التي يجنيها من بيعه للأطنان الهائلة من الحشيش والتي استمرت لسنوات عديدة، إذ يعمد على تبييض أمواله عن طريق اقتناء الأملاك العقارية والمنازل و الفيلات والسيارات الفاخرة باسم أحد أفراد أسرته، فيما يلجأ في بعض الأحيان إلى تزوير وثائق تجارية وإدارية بالإضافة إلى تزوير كشوفات بنكية باسم شخص متوفى من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف باسم الشخص المتوفى، للتمويه على نشاطه الإجرامي. وعدم التوصل إلى هوية صاحب السيارة في حالة ضبط السيارة. بالاضافة إلى القيام بعمليات تجارية في إطار عمليات غسيل الأموال.

هذا وبعد انتهاء مدة حراستهم النظرية وتجميع كافة المعطيات والمعلومات التي تتعلق بهذا الملف جرى تقديم الموقوفين الخمسة أمام أنظار الوكيل العام للملك صباح اليوم والذي أمر بإيداعهم سجن أيت ملول في انتظار تعيين أولى جلسات محاكمتهم، كما ينتظر أن يعرف هذا الملف مستجدات ومفاجآت عديدة ستجر معها مجموعة من الرؤوس للاعتقال والتحقيق.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت، يوم السبت 22 شتنبر، 05 أشخاص، من ضمنهم البارون المذكور وجندي متقاعد وإطار بنكي مطرود، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي بوشرت في هذا الإطار عن حجز 48 كيلوغراما من مخدر الشيرا و03 سيارات خفيفة، ومبالغ مالية مهمة.

وتم توقيف المشتبه فيهم، خلال عمليات أمنية متفرقة، جرى مباشرتها بكل من أكادير وإنزكان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز 03 سيارات خفيفة وبداخلها 27 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من نفس النشاط الإجرامي؛ قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل شقة أحد الموقوفين بالحي المحمدي من حجز كمية إضافية من المخدر ذاته قدرت بـ21 كيلوغراما (أي ما مجموعه 48 كيلوغراما).

هذا، وتندرج هذه العملية التي وصفت بالمهمة والنوعية ضمن المجهودات الجبارة التي تقوم بها كافة المصالح الأمنية بمدينة أكادير وبتعاون وثيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني لمكافحة المخدرات بكل أشكالها ومحاربة ترويجها وبيعها وفي إطار العمل الاستباقي والذي أعطى ثماره حيث تمكنت من إيقاف أكبر بارونات المخدرات بجهة سوس علاوة على إسقاط مجموعة من تجار المخدرات خلال الآونة الأخيرة في عمليات متسلسلة ومتتالية، وذلك للقطع مع مصادر المخدرات بمدينة أكادير وجهة سوس بصفة عامة .