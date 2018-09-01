رجال الحموشي يطيحون بالملقب بـ ''إيكو'' بطنجة والقضية فيها المخدرات وفتيات ﻿

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف أحد الاشخاص المصنفين خطر و المبحوث عنهم بموجب عدد من البرقيات الوطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية و

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف أحد الاشخاص المصنفين خطر و المبحوث عنهم بموجب عدد من البرقيات الوطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية و يتعلق الأمر بالمسمى '' أ. م '' من ذوي السوابق القضائية و الملقب بـ '' إيكو'' .

وأوضح مصدر مطلع أن المداهمة الأمنية التي كان مسرحا لها فيلا بمدشر '' واد أليان'' أسفرت عن توقيف المعني بالأمر و معه 4 فتيات و كذلك حارس الفيلا، مشيرا أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز 420 غراما من مخدر الكوكايين و 745 قرصا مخدرا ، و مبلغ مالي مهم ، و خمور مهربة و شيشة ، إضافة إلى حجز سيارة 4/4 من نوع فورد تحمل لوحات ترقيم مزورة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه رهن الحراسة النظرية قصد البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة، وتم وضع حارس العمارة و الفتيات رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث و كذلك من أجل الفساد و التحريض عليه و التغرير بقاصر .