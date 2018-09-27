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مروجا الحبوب المهلوسة''سكافندرا والغراب'' في قبضة أمن أنفا

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 00:35 مروجا الحبوب المهلوسةسكافندرا والغراب في قبضة أمن أنفا | مجتمع
مروجا الحبوب المهلوسة''سكافندرا والغراب'' في قبضة أمن أنفا
تمكنت الفرقة المتنقلة بأمن أنفا من إيقاف شخصين بحوزتهما عشرين قرص مهلوس من نوع إيكستازي وسلاح أبيض من الحجم الكبير .

شوف تيفي

تمكنت الفرقة المتنقلة بأمن أنفا من إيقاف شخصين بحوزتهما عشرين قرص مهلوس من نوع إيكستازي وسلاح أبيض من الحجم الكبير .

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن العناصر الأمنية تمكنت اليوم الأربعاء،من توقيف المتهمين الملقبين بـ'' سكافندرا'' و''الغراب'' وحجزت لديهما هاتفين نقالين يستعملانهما من أجل التواصل مع المزود والزبائن.

كما أوضح المصدر ذاته ، أن هذه العملية تمت بعد حراسة سرية وتتبع لخطوات هذين الموقفين.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم إحالتهما إلى الدائرة الخامسة للأمن آنفا، في انتظار نقلهما إلى مصلحة الشرطة القضائية لفتح بحث معمق في حقهما.

حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قبل فتح بحث تمهيدي في حقهما من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا وعرضهما على النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب مروج الحبوب المهلوسة سكافندرا الغراب قبضة أمن أنفا

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