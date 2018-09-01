مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم ﻿

وقعت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، اليوم الأربعاء في نيويورك على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم تضع أسس تعاون أعمق بين

شوف تيفي

وقعت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، اليوم الأربعاء في نيويورك على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم تضع أسس تعاون أعمق بين المؤسستين من أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب، لاسيما لخدمة القارة الافريقية.

ووقع الاتفاقية كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، جورج شيديك.

وقال مثقال، بهذه المناسبة، إن هذه المذكرة ستمكن من وضع أسس شراكة بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، لتطوير مبادرات مشتركة بين المؤسستين، كما ستسمح للوكالة المغربية وشركائها التقنيين المغاربة بحضور أكبر في مختلف الأنشطة والمبادرات التي يطلقها المكتب الأممي.

ويلتزم مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، بموجب هذه المذكرة، بدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي ''لتصبح قاعدة إقليمية للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي بإفريقيا''.

من جانبه، قال شيديك ''نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة ونتطلع للانخراط مؤسسيا للعمل بشكل وثيق مع المغرب لتعزيز تعاون جنوب-جنوب فعال.''

وقد أشاد شيديك، خلال المحادثات التي جرت بين الطرفين قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم، بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم، ولا سيما في القارة الإفريقية مضيفا ''لدينا إعجاب كبير بالعمل الذي يقوم به المغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب في العالم، وخاصة في إفريقيا، وكذا بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس، الذي يكرس وقته وجهوده لمساعدة البلدان النامية، لاسيما البلدان الإفريقية''.