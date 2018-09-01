 السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

3 فتيات قاصرات يتعرضن لاغتصاب جماعي دون متابعة قانونية للجناة بآزمور | حوادث و حقوق

3 فتيات قاصرات يتعرضن لاغتصاب جماعي دون متابعة قانونية للجناة بآزمور

مروجا الحبوب المهلوسةسكافندرا والغراب في قبضة أمن أنفا | مجتمع

مروجا الحبوب المهلوسة''سكافندرا والغراب'' في قبضة أمن أنفا

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم | بوليتيك

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك

بالفيديو: أردوغان يغادر القاعة خلال كلمة ترامب.. وتوضيح تركي يقول إنه انتقل ببساطة إلى غرفة أخرى من أجل التحضير لكلمته المبرمجة مباشرة بعد ترامب | دولي

بالفيديو: أردوغان يغادر القاعة خلال كلمة ترامب.. وتوضيح تركي يقول إنه انتقل ببساطة إلى غرفة أخرى من

السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق | بوليتيك

السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق

انطلاق النسخة السابعة للحملة التحسيسية بالأمن داخل الوسط المدرسي بأكادير صور | بوليتيك

انطلاق النسخة السابعة للحملة التحسيسية بالأمن داخل الوسط المدرسي بأكادير ''صور''

بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة | بوليتيك

بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..''لن نتساهل مع هذه

مجموعة الـOCP تطلق آلية المثمر لخدمات القرب لمواكبة الفلاحين من آسفي | اقتصاد

مجموعة الـOCP تطلق آلية ''المثمر لخدمات القرب'' لمواكبة الفلاحين من آسفي

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 22:29 السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق | بوليتيك
السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق
في جديد عملية إطلاق البحرية الملكية للرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق، أعلنت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، يومه الأربعاء، عن فتح تحقيق للكشف عن المنطقة التي انطلق منها الزورق المطاطي من

"شوف تيفي"

في جديد عملية إطلاق البحرية الملكية للرصاص على زورق "الحراكة" بالمضيق، أعلنت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، يومه الأربعاء، عن فتح تحقيق للكشف عن المنطقة التي انطلق منها الزورق المطاطي من المدينة، والطريقة التي وصل بها إلى المياه المغربية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية فإن الحرس المدني الإسباني، ومباشرة بعد الواقعة، دخل على الخط للكشف عن المناطق التي يتم استغلالها بمدينة سبتة للهجرة بطريقة غير شرعية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يوم أمس الثلاثاء لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، ما نجم عنه إصابة أربعة أشخاص بينهم شابة تنحدر من تطوان، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى محمد السادس بالمضيق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلطات الإسبانية زورق المضيق المياه المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم | بوليتيك

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك

انطلاق النسخة السابعة للحملة التحسيسية بالأمن داخل الوسط المدرسي بأكادير صور | بوليتيك

انطلاق النسخة السابعة للحملة التحسيسية بالأمن داخل الوسط المدرسي بأكادير ''صور''

بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة | بوليتيك

بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..''لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي في تصريح مُــثير عن الهجرة السرية..كنت كنْحَرك المغاربة فـ87 ودابا مبقا ميدار فأوروبا | بــووز
منذ 13 دقيقة

مغربي في تصريح مُــثير عن الهجرة السرية..كنت كنْحَرك المغاربة فـ87 ودابا مبقا ميدار فأوروبا

تخفيض ساعات الدراسة في هذا التاريخ | شوف الصحافة

تخفيض ساعات الدراسة في هذا التاريخ

لشكر: نحن اليوم في حاجة إلى الدولة الوطنية القوية و الاستقرار السياسي أولا | بــووز

لشكر: نحن اليوم في حاجة إلى الدولة الوطنية القوية و الاستقرار السياسي أولا

حصري فيديو صادم...صرخة جد مؤثرة لابن أبا اجو الشهيرة من أمام محكمة تيزنيت بعدما شردته مافيا العقار | بــووز

حصري فيديو صادم...صرخة جد مؤثرة لابن ''أبا اجو'' الشهيرة من أمام محكمة تيزنيت بعدما شردته ''مافيا العقار''

﻿

آخر المستجدات

3 فتيات قاصرات يتعرضن لاغتصاب جماعي دون متابعة قانونية للجناة بآزمور | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

3 فتيات قاصرات يتعرضن لاغتصاب جماعي دون متابعة قانونية للجناة بآزمور

مروجا الحبوب المهلوسةسكافندرا والغراب في قبضة أمن أنفا | مجتمع

مروجا الحبوب المهلوسة''سكافندرا والغراب'' في قبضة أمن أنفا

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد السادس من أجل التنمية في العالم | بوليتيك

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب يشيد بالالتزام الشخصي والفعلي للملك محمد

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك | بوليتيك

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بنيويورك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.