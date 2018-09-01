السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا بخصوص زورق المضيق ﻿

في جديد عملية إطلاق البحرية الملكية للرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق، أعلنت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، يومه الأربعاء، عن فتح تحقيق للكشف عن المنطقة التي انطلق منها الزورق المطاطي من

"شوف تيفي"

في جديد عملية إطلاق البحرية الملكية للرصاص على زورق "الحراكة" بالمضيق، أعلنت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، يومه الأربعاء، عن فتح تحقيق للكشف عن المنطقة التي انطلق منها الزورق المطاطي من المدينة، والطريقة التي وصل بها إلى المياه المغربية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية فإن الحرس المدني الإسباني، ومباشرة بعد الواقعة، دخل على الخط للكشف عن المناطق التي يتم استغلالها بمدينة سبتة للهجرة بطريقة غير شرعية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يوم أمس الثلاثاء لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، ما نجم عنه إصابة أربعة أشخاص بينهم شابة تنحدر من تطوان، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى محمد السادس بالمضيق.