انطلاق النسخة السابعة للحملة التحسيسية بالأمن داخل الوسط المدرسي بأكادير ''صور'' ﻿

انطلقت يوم أمس الثلاثاء 25 شتنبر 2018 النسخة السابعة من الحملة التحسيسية للأمن بالوسط المدرسي والتي تهدف لتربية التلاميذ على روح المواطنة والسلوك المدني. وحسب منسق هذه الحملة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انطلقت يوم أمس الثلاثاء 25 شتنبر 2018 النسخة السابعة من الحملة التحسيسية للأمن بالوسط المدرسي والتي تهدف لتربية التلاميذ على روح المواطنة والسلوك المدني.

وحسب منسق هذه الحملة فإنها جاءت تنزيلا لبنود الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى تنمية روح المواطنة والتربية على السلوك المدني في أوساط التلميذات والتلاميذ، وتحسيسهم بالمخاطر التي يمكن أن تعترضهم وسبل الوقاية منها.

حضر هذا اللقاء الذي أقيم بمدرسة ''فاطمة الفهرية'' المدير الإقليمي للتعليم بأكادير ورئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية ونائب رئيس مجلس العمالة أكادير إداوتنان، وممثل الوقاية المدنية و مدير التكوين المهني بأكادير، ورئيس جمعية تنمية التعاون المدرسي ورئيس فيدرالية جمعية الأمهات والآباء، بالإضافة إلى رئيسي مصلحة الشؤون القانونية والتواصل ومصلحة الشؤون التربوية بالمديرية، وعدد كبير من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن أكادير .

وتميز اللقاء بإلقاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لكلمة أوضح فيها السياقات التي جاءت فيها هذه الحملات، والأهداف التي تروم تحقيقها، والإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاحها بفضل تضافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين.

ومن جهته قدم الضابط الممتاز ''رضوان أستر'' منسق هذه الحملات بولاية الأمن بأكادير عرضا موجزا لأهم محطات الحملة التحسيسية منذ انطلاقتها موسم 2013/2012، والمراحل التي مرت بها، وأهم الأرقام التي حققتها، والآفاق المرسومة لها.

وانطلقت حصص هذه الحملة، والتي استفاد منها تلاميذ المستوى السادس بالمؤسسة وحضر أشغالها بعض الضيوف، وتمحورت حول التربية على المواطنة، ومن المنتظر أن يستفيد منها عدد هائل من التلاميذ المتمدرسين بمختلف المدارس الابتدائية لمدينة أكادير، كما كان الأمر في النسخة الماضية للحملة، والتي استفاد منها قرابة 140.000 تلميذ وتلميذة بمؤسسات أكادير، بالاضافة إلى الحصص الموجهة لجمعيات الأمهات والآباء.